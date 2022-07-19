Automobilista 2 ile gerçek bir yarış dünyasına giriş yapacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Reiza Studios tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde deli gibi satan Automobilista 2 ile sürükleyici yarışlara dahil olmaya hazırlanın. 2020'nin beklenen oyunları arasında yer alan ve milyonlarca adet kopya satan Automobilista 2 olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor. Steam'de bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen Automobilista 2, bünyesinde birbirinden farklı araç modellerine de yer veriyor. Yarış severler tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapımda oyuncular farklı yarış araçlarını deneyimleyebilecek, farklı yollarda araba sürecek, rekabet dolu bir atmosfer de biriş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar. Tek oyunculu ve çok oyunculu yarış modlarınında yer aldığı yapım içerisinde oyuncular epey zengin bir içerik ile karşılaşacaklar. Oyunu satın almadan önce sınırlı bir içeriğe sahip demo sürümü ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı veren geliştirici ekip, bu yönü ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Automobilista 2 Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu yarış modları,

Farklı araç modelleri,

Araç modifiye etme,

6 farklı dil desteği,

Araç yükseltme ve geliştirme,

Kariyer modu,

Farklı yarış alanları,

Farklı hava döngüleri,

Steam üzerinde satışlarını artırmaya devam eden Automobilista 2 oyunculardan tam puanda almayı ihmal etmiyor. Yarış ve simülasyon oyunları arasında yer alan başarılı yapımda oyuncular kariyer modu eşliğinde iyi bir yarışçı olmak için ter dökecekler. Kendine has oyun mekaniklerine sahip olan yapımda araç sesleri her oyuncuyu etkileyecek başlıca özelliklerden bir tanesi olarak görülüyor. Oyuncular yapım içerisinde dilerlerse gece dilerlerse de gündüz hava döngüsünde mücadele edecek ve biriş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar. Dünyaca ünlü araç markalarının en çok bilinen modellerinin yer aldığı yapımda oyuncular hem rekabete hem de adrenaline epey doyacaklar.

Zengin içeriğine ek olarak oyunculara ücretli genişleme paketileri de sunan araba yarış oyunu, sık sık indirime de girerek yepyeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Rekabetçi ve sürükleyici oynanışı ile satışlarını artıran yapım, oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor.

Automobilista 2 İndir

Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam eden yarış oyunu, oyuncular tarafından olumlu olarak değerlendiriliyor. Oyunu Steam'den satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz.

Automobilista 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (+ specific versions of 7)

İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX680 or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible sound card

Automobilista 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri