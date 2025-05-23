Kaspersky Virus Removal Tool, bedava virüs tarama ve temizleme programı, ücretsiz virüs temizleyicidir.

Yeşim Halıcı - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kaspersky Virus Removal Tool, Kaspersky tarafından geliştirilen bir virüs tarama programıdır. Windows tabanlı sistemler için ücretsiz bir kötü amaçlı yazılım tarama aracıdır olan Kaspersky Virus Removal Tool (KVRT), özellikle virüs bulaşmış veya performans sorunları yaşayan bilgisayarlar için etkili bir çözüm sunmaktadır.

Kullanıcı dostu arayüzü ve etkili tarama yetenekleriyle, bilgisayarınızdaki kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve temizlemek için güçlü bir araçtır. Ancak, sürekli koruma sağlamadığı için, KVRT'yi düzenli bir antivirüs çözümü ile birlikte kullanmak daha iyi olabilir.

Kaspersky'ın diğer programlarında karşılaştığımız gerçek zamanlı tarama, KVRT'de bulunmamaktadır. Bu yüzden, bilgisayarınıza indirdiğiniz her tehlike oluşturabilecek şeyden sonra elinizle tarama başlatmalısınız.

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Virüs bulaşmış sistemlerde hızlı temizlik için ideal olan bu program, mevcut antivirüs yazılımınızın tespit edemediği tehditleri bulmak için de kullanılabilir. Derin bir tarama yaparak bilgisayarınızı koruma altına alın ve kötü amaçlı yazılımlara karşı mücadele edin.

Bu programı sadece kendi bilgisayarlarınızda değil, aynız zamanda USB bellek üzerinden farklı bilgisayarlarda de kullanabilirsiniz. USB belleğe programı yükledikten sonra farklı cihazda kullanabilirsiniz.

Bilinen kötü amaçlı yazılımların yanı sıra, potansiyel olarak istenmeyen yazılımları (PUP) ve reklam yazılımlarını da tespit etmektedir. Geniş çaplı tarama ve analiz desteği sayesinde gizlenen her şeyi rahatlıkla ortaya çıkarabilirsiniz. Siz de Kaspersky Virus Removal Tool indirin ve bilgisayarlarınızdaki virüslerden hızlı bir şekilde haberdar olun!