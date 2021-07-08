AVG Cleaner Lite uygulaması, Android telefonunuzu hızlandırır, pil kullanımını optimize eder, yer açar.

Erkan Calp - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

AVG Cleaner Lite, Android telefonunuzu hızlandırmak, pil ömrünü uzatmak, depolama alanında yer açmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama.

AVG Cleaner Lite Android İndir

Önemsiz dosyaları, kötü çekilmiş fotoğrafları ve istenmeyen uygulamaları temizleme, pil ömrünü optimize etme ve uzatma, çok fazla mobil veri tüketen uygulamaları kaldırma, cihaz performansını iyileştirmek için uygulamaları hazırda bekletme, RAM’i tüketen uygulamaları durdurmaya zorlama gibi Android telefonunuzu hızlandıracak özelliklere sahip olan harika bir uygulama AVG Cleaner Lite.

AVG Cleaner Lite, otomatik olarak temizleme kontrolleri gerçekleştirir ve hazır olduğunda bildirimde bulunur. Bu özellik, önbelleğinizin, geçmişinizin, dosyalarınızın ve fotoğraflarınızın düzenli olarak temizlik kontrollerini gerçekleştirir ve neleri güvenle kaldırabileceğinizi bilmenizi sağlar. Kullanım düzeyinize ve kullanılabilir alana bağlı olarak, tercih ettiğiniz sıklıkla çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonunuzu temizleyin ve daha hızlı çalışmasına ve hızı artırmasına yardımcı olmak için yer açın. Yeni fotoğraflar, uygulamalar ve istediğiniz her şey için daha fazla depolama alanı sağlamak için istenmeyen önbelleği, bulanık fotoğrafları ve diğer gereksiz dosyaları kaldırın.