Avrupa İmparatorluğu 2027 APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir sıra tabanlı askeri strateji savaş oyunu.

Erkan Calp - 35 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avrupa İmparatorluğu 2027 APK, imparatorluğunuzu kurmanız gereken sıra tabanlı askeri strateji savaş oyunu. Büyük strateji ve taktik meraklıları için mükemmel bir Android oyunu.

Avrupa İmparatorluğu 2027 APK İndir

Mobil strateji oyununun hikayesinden bahsetmem gerekirse; Yıl 2027 ve Dünya kaos içinde. Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni seçilen başkanı, Amerikan askerlerinin dış savaşlara gönderilmeyeceğine dair söz vermiş, içişlerine odaklanma kararı almıştır. ABD güçlerini Dünyanın dört bir yanından geri çekmeye başlamıştır.

Orta Doğu ve Güney Çin Denizi’nde üstünlük ve kaynakların eşit paylaşılmaması nedeniyle başlayan büyük savaşların ardından Dünya piyasaları çökmüştür. Avrupa, devasa mülteci akınına uğramış ve büyük bir istilayla başa çıkmak zorundadır. Avusturya, Türkiye ve Rusya’da milliyetçilik çirkin yüzünü gösterirken Avrupa için sorun devam etmektedir. NATO artık olaylara karışmaz.

Çatışma Dünya çapında yayılır ve Avrupa’da birkaç general iktidarı ele geçirmek için darbelere başlar. Ülkenizde çıkan isyanla hükümet devrilir, asilerin lideri olarak ülkenizde sınırsız yetkiye sahipsiniz. Parlemento adaylığınızı desteklemektedir. Yeni lider olarak amacınız eninde sonunda en üstün lider olmak.

Diplomasiden savaşa her şeyi kullanarak hem ekonomik hem de askeri olarak diğerlerinden üstün bir imparatorluk kurmaya çalışmalısınız. Liderlik etmeye hazır mısınız?

Oyunun başında yönetmek istediğiniz ülkeyi seçiyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Oyun, Dünyanın dört bir yanından silah tedarikçileri, casus merkezi, savaş odası, diplomatlar, ekonomi, araştırma merkezi, Dünya haberleri ve çok gelişmiş bir yapay zeka içeriyor.

Ordunuz askerler, zırhlı personel araçları (APC’ler), tanklar, topçular, hava savunma füzeleri, helikopterler, savaş uçakları, gemiler, denizaltılar, savaş robotları, insansız hava araçları (İHA’lar) ve uçak gemileri ile balistik / anti balistik füzelerden oluşuyor.

Oyunda ilk yapacağınız şeyler:

Ülkenizin ekonomisini kontrol edin ve iyileştirin. Güçlü ekonomi ülkenizin güçlü bir imparatorluk olmasını sağlar.

Diğer ülkelerle ilişkilerinizi kontrol edin ve geliştirin.

Ülkenizdeki teknolojiyi geliştirmek, ülkenizi savunmanızı kolaylaştırır.

Başlangıçta saldırmayın, ülkenizi inşa etmeye ve güçlendirmeye çalışın.

Önemli bilgiler edinmek ve ülkenizde kimin casusluk yaptığını takip etmek için ülkeleri izleyin.

Casus operasyonlar gerçekleştirerek diğer ülkeleri zayıflatın.

Her hamleden sonra tüm oyun haberlerine göz atın, sistemin bir sonraki adımda ne yapacağını belirlemenize yardımcı olur ve sizi zafere götürür.

Oyun, aynı cihaz üzerinden 8 oyuncuya kadar multiplayer desteği sunuyor. Her oyuncu sırayla oynuyor, ülkesini yönetiyor ve oyundaki diğer oyunculara harici mesajlar gönderebiliyor.