araç özelleştirmeleri, serbest sürüş deneyimi ve eğlenceli fizik yapısıyla karşımıza çıkan Avtosh Style APK, Android cihazlar için geliştirilen bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Avtosh Style APK, araba sürme oyunları arasında yerini alıyor. Farklı ve kendine özgü fizik yapısıyla karşımıza çıkan Avtosh Style APK'da, arabları iki teker üzerinde sürebilir ve çeşitli akrobatik hareketler yapabilirsiniz.

Avtosh Style, basit kontrolleri ve kısıtlı içerikleriyle oyunculara sunulmaktadır. Araçlarınızı özelleştirebilir, şehir haritasında sürüş deneyimi yaşayabilir ve ilgi çekici hareketleri yapabilirsiniz.

Avtosh Style oyunu öne çıkan özellikleri şunlardır:

Şehir haritasında sürüş deneyimi

Basit kontroller ve benzersiz fizik yapısı

Kapsamlı araç özelleştirmeleri

İki teker üzerinde akrobatik hareketler yapabilme

Tatmin edici grafikler

Araçları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Araçlarınızı alçaltabilir, yükseltebilir ve çeşitli parçalarını modifiye edebilirsiniz. Yaptığınız özelleştirmeler, aracınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak ve sürüşünüzde değişiklikler fark edeceksiniz.

Avtosh Style APK indir

Mobil cihazlarda bulunan otomobil sürme simülasyonları, neredeyse aynı çizgide piyasaya sürülmektedir. Araç özelleştirmeleri, serbest sürüş deneyimi ve basit kontroller gibi özellikler neredeyse tüm benzer oyunlarda bulunmaktadır. Lakin Avtosh Style APK, oyunculara araba sürerken eğlenmelerine de olanak tanıyor.

Siz de Avtosh Style APK indirin ve araçlarınızı özelleştirin, şehirde istediğiniz gibi dolaşın ve mükemmel hareketlere imza atın!