Avtosh Style APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 140 MB
- Üretici mamedoff
-
araç özelleştirmeleri, serbest sürüş deneyimi ve eğlenceli fizik yapısıyla karşımıza çıkan Avtosh Style APK, Android cihazlar için geliştirilen bir simülasyon oyunudur.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Avtosh Style APK, araba sürme oyunları arasında yerini alıyor. Farklı ve kendine özgü fizik yapısıyla karşımıza çıkan Avtosh Style APK'da, arabları iki teker üzerinde sürebilir ve çeşitli akrobatik hareketler yapabilirsiniz.
Avtosh Style, basit kontrolleri ve kısıtlı içerikleriyle oyunculara sunulmaktadır. Araçlarınızı özelleştirebilir, şehir haritasında sürüş deneyimi yaşayabilir ve ilgi çekici hareketleri yapabilirsiniz.
Avtosh Style oyunu öne çıkan özellikleri şunlardır:
- Şehir haritasında sürüş deneyimi
- Basit kontroller ve benzersiz fizik yapısı
- Kapsamlı araç özelleştirmeleri
- İki teker üzerinde akrobatik hareketler yapabilme
- Tatmin edici grafikler
Araçları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Araçlarınızı alçaltabilir, yükseltebilir ve çeşitli parçalarını modifiye edebilirsiniz. Yaptığınız özelleştirmeler, aracınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak ve sürüşünüzde değişiklikler fark edeceksiniz.
Android İçin En İyi Yarış Oyunları
Yarış oyunları, bilgisayarlardan bile önce, atariler çıktığından beri hayatımızda olan oyun kategorilerinden bir tanesi. Atarilerimizde oynadığımız F-1 Race oyununu hatırlamayan yoktur sanırım. Çocukluğumuzda en eğlenceli vakitleri geçirmemizi sağlayan oy
Avtosh Style APK indir
Mobil cihazlarda bulunan otomobil sürme simülasyonları, neredeyse aynı çizgide piyasaya sürülmektedir. Araç özelleştirmeleri, serbest sürüş deneyimi ve basit kontroller gibi özellikler neredeyse tüm benzer oyunlarda bulunmaktadır. Lakin Avtosh Style APK, oyunculara araba sürerken eğlenmelerine de olanak tanıyor.
Siz de Avtosh Style APK indirin ve araçlarınızı özelleştirin, şehirde istediğiniz gibi dolaşın ve mükemmel hareketlere imza atın!