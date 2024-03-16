Oldukça ürkütücü bir yapıya sahip olan Backrooms Rec., arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Backrooms Rec., hayatta kalma korku oyunu olarak Steam kütüphanesindeki yerini alıyor. Backrooms'un korkun labirentlerine adım atacağınız bu oyunda, çeşitli bulmacaları çözmeniz ve arkadaşlarınızla hayatta kalmanız gerekecektir.

Oyunun iki farklı modu mevcut. Henüz daha erken erişim aşamasında olduğu için tek oyunculu hikaye modu ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz hayatta kalma modu mevcuttur. Bu modlar her seferinde birbirinden farksız olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Yani diyeceğimiz o ki; her yeni oyununuzda farklı bir korku hissi yaşayacak, değişik bulmacaları çözecek ve sürdürülebilir bir deneyim yaşayacaksınız.

Tatmin edici grafikleri sayesinde Bacrooms'un o korku dolu anlarını yaşayabilirsiniz. Ortam grafikleri, sesler, yaratıklar ve diğer tüm her şey türe uygun olarak geliştirilmiş. Bu grafiklere ve atmosfere eşlik eden bulmacalar, oyuna daha zorlu bir hava katmış diyebiliriz. Geliştiriciler, bulmacalar sayesinde basit bir yürüme simülatörü hissini tamamen ortadan kaldırıyor.

Backrooms Rec. İndir

Arkadaşlarınızla birlikte korku dolu anlar yaşamak ve Backrooms'un gizemli sırlarını çözmek istiyorsanız, Backrooms Rec. indirebilirsiniz. Erken erişim sebebiyle henüz sadece bir adet bölüm bulunsa da, tek kişi tarafından geliştirilen bu oyun güncellenmeye ve yeni bölümleri bünyesine kazandırmaya devam edecek.

Backrooms Rec. Sistem Gereksinimleri