Level Unknown: Backrooms
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 17.58 GB
- Üretici Podarge Visions
-
Korkutucu koridorlara ve bulmacalara sahip olan Level Unknown: Backrooms, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.
Level Unknown: Backrooms, gizemli alanlarda geçen ve bulmacaları çözmeniz gereken bir korku oyunudur. Backrooms'un korkutucu koridorlarında gezinin ve gizemli odalara girin. Sadece tek başınıza değil arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bu oyunda, doğa üstü varlıklarla yüzleşeceksiniz.
Henüz daha piyasaya sürülmeyen Backrooms, 15 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Korku oyunu tarzını farklı bir şekilde oyunculara sunan bu oyun, şüphesiz ki kendi havasını oyunculara mükemmel bir şekilde sunuyor.
Grafikleri, basit kontrolleri ve içerisindeki bulmacalarıyla birlikte ilerledikçe hikayeye daha da bağlanacaksınız. Karşınıza çıkan odalardaki ve mekanlardaki parçaları birleştirin, olaylar arasındaki gerçeği ortaya çıkarın ve sürükleyici bir deneyim yaşayın.
En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
Level Unknown: Backrooms İndir
Arkadaşlarınızla veya oyundaki diğer oyuncularla hikayeye adım atabilirsiniz. İşbirliği yapmak, hikayenin sonuna giden yolu daha da kolay hale getirecektir. Bun nedenle iletişim kurun ve grup olarak birlikte çalışın.
Evet, yakında oyuncuların beğenisine çıkacak olan Level Unknown: Backrooms'u indirerek, siz de korku dolu hikayeyi arkadaşlarınızla birlikte bitirebilirsiniz.
En İyi Çok Oyunculu Korku Oyunları
Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir korku oyunu mu arıyorsunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Sizler için hazırladığımız bu listede arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en iyi çok oyunculu korku oyunlarına göz atıyoruz.
Level Unknown: Backrooms Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 - 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 6300 HQ | AMD Ryzen 3 1200
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB | AMD RX 550 Mobile 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 18 GB kullanılabilir alan