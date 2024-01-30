Korkutucu koridorlara ve bulmacalara sahip olan Level Unknown: Backrooms, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Level Unknown: Backrooms, gizemli alanlarda geçen ve bulmacaları çözmeniz gereken bir korku oyunudur. Backrooms'un korkutucu koridorlarında gezinin ve gizemli odalara girin. Sadece tek başınıza değil arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bu oyunda, doğa üstü varlıklarla yüzleşeceksiniz.

Henüz daha piyasaya sürülmeyen Backrooms, 15 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Korku oyunu tarzını farklı bir şekilde oyunculara sunan bu oyun, şüphesiz ki kendi havasını oyunculara mükemmel bir şekilde sunuyor.

Grafikleri, basit kontrolleri ve içerisindeki bulmacalarıyla birlikte ilerledikçe hikayeye daha da bağlanacaksınız. Karşınıza çıkan odalardaki ve mekanlardaki parçaları birleştirin, olaylar arasındaki gerçeği ortaya çıkarın ve sürükleyici bir deneyim yaşayın.

Level Unknown: Backrooms İndir

Arkadaşlarınızla veya oyundaki diğer oyuncularla hikayeye adım atabilirsiniz. İşbirliği yapmak, hikayenin sonuna giden yolu daha da kolay hale getirecektir. Bun nedenle iletişim kurun ve grup olarak birlikte çalışın.

Evet, yakında oyuncuların beğenisine çıkacak olan Level Unknown: Backrooms'u indirerek, siz de korku dolu hikayeyi arkadaşlarınızla birlikte bitirebilirsiniz.

Level Unknown: Backrooms Sistem Gereksinimleri