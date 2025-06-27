Bakery Cafe Simulator, hayalinizdeki fırın kafeyi açmanıza olanak tanıyan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi kafenizi oluşturabileceğiniz Bakery Cafe Simulator, oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunuyor. Hem hamur işi hem de kahve menüsünü içerisinde barındıran Bakery Cafe Simulator oyununda, müşterilerinizin isteklerini yerine getirin ve işletmenizi büyütmeye çalışın.

Kafenizi dekore edin, ham madde sipariş edin ve ortaya mükemmel hamur işleri çıkartın. İşletmenizi giderek büyütmeniz gerektiğini unutmayın ve hem menünüzü hem de kafenizi kapasite açısından geliştirin.

Tek başınıza veya dört kişiye kadar çevrimiçi oynayabileceğiniz Bakery Cafe Simulator, aynı zamanda ortaklık imkanı da sunmaktadır. Arkadaşlarınızla birlikte iş bölümü yapabilir ve ister mutfakta ister garson olarak çalışabilirsiniz. Zorlu bir mutfak deneyiminin tadını çıkarın, müşterilerinizi bekletmeden siparişleri tamamlayın ve ürünleri sıcak servis edin.

Bakery Cafe Simulator İndir

Kafenizi hayalinizdeki gibi inşa edebilirsiniz. Masaları yerleştirin, mükemmel dekor için aksesuarlar kullanın ve mutfağınızı en sade haliyle tutun.

Oynanış açısından kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunan Bakery Cafe Simulator, görsel açıdan da tatmin edici bir yapı sunuyor. Çok iyi olmasa da eğlenerek oynayabileceğiniz grafiklere sahiptir.

Siz de Bakery Cafe Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte hayalinizdeki fırın kafeyi açın!

Bakery Cafe Simulator Sistem Gereksinimleri