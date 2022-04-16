Ball 3D: Soccer Online ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ball 3D: Soccer Online alışılmış futbol oyunlarından bir hayli farklı ve bir o kadar da eğlenceli bir oynanışa sahip olan, online oynayabileceğiniz bir futbol oyunu olarak özetlenebilir. Oldukça basit bir içeriğe sahip olan oyun içerisinde eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici bir oynanış modu yer alıyor. Kaliteli içeriklerin yer aldığı oyunda, birbirinden farklı maçlara katılabilecek, bu maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaksınız. Alışılmış futbol oyunlarının aksine rekabetten ziyade eğlenceye odaklı olan Ball 3D: Soccer Online, gerçek zamanlı olarak futbol tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Oyunu hemen indirip tadını çıkarabilirsiniz.

Ball 3D: Soccer Online Özellikleri

İngilizce dil seçeneği,

Başarılı görsel efektler,

Kaliteli içerikler,

Zengin bir yapı,

Ücretsiz,

Başarılı,

Güvenilir,

Eğlence yüklü,

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Ball 3D: Soccer Online'da klasik futbol oyunlarındaki gibi oyuncuları kontrol etmek yerine diskleri yönetiyoruz ve bu disklerle topa vurarak gol atmaya ve maçı kazanmaya çalışıyoruz.

Ball 3D: Soccer Online'da diskimizi tıpkı bir aksiyon oyununda olduğu gibi kontrol etmekteyiz. W, A ,S, D tuşlarıyla diskimizi yönlendiriyoruz. Farenin sol tuşunu kullanarak da topa vuruyoruz. Space tuşuyla zıplayabiliyor, Q ve E tuşlarıyla topa falso verebiliyoruz.

Ball 3D: Soccer Online içinde 21 stadyum seçeneği, 10 farklı oyun modu, gerçekçi fizik hesaplamaları ve oyuna alışabilmeniz için bir eğitim bölümü bulunuyor. Ball 3D: Soccer Online'ın çok oyunculu modunda heyecan ve eğlence dolu maçlar yapabilmeniz mümkün.

Ball 3D: Soccer Online Sistem Gereksinimleri

Ball 3D: Soccer Online'ın sabit diskinizde az yer kaplaması ve düşük sistem gereksinimlerine sahip olması hoşunuza gidecektir. Ball 3D: Soccer Online'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 500 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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