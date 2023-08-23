Sorunsuz vokal değişim imkanı sağlayan Banger AI Covers APK, sevdiğiniz karakterlere istediğiniz şarkıyı söyletme imkanı tanıyor.

Berkcan Aktürk - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir yandan eğlenip, bir yandan ise yaratıcı müzikler ortaya koyacağınız Banger AI Covers APK'da, sevdiğiniz şarkıların vokal kayıtlarını değiştirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir parçanın vokal kısmını sevdiğiniz bir sanatçı ile değiştirebilirsiniz. Film karakterlerinden çizgi film karakterlerine kadar, aklınıza gelebilecek her türlü kişiye şarkılar söyletebilirsiniz.

Yapay zeka destekli olan bu uygulama, kullanıcılara sorunsuz bir vokal değişimi şansı sunuyor. Uyumlu bir karışım için melodiyi ve ritmi koruyan Banger AI Covers, gelişmiş yapay zekası ile kullanıcılara büyük kolaylık tanıyor.

Kapsamlı ses kütüphanesi ile beraber, içerisinde birçok şarkı ve sanatçı bulunduruyor. Değiştirebileceğiniz yüzlerce parçadan birini seçerek, en alakasız kişilere veya uyumlu olacağını düşündüğünüz kişilere söyletebilirsiniz.

Banger AI Covers APK İndir

Favori şarkılarınızı favori sanatçılarınıza söyletebildiğiniz Banger AI Covers APK indirerek, yeni karışımlar oluşturabilirsiniz. Yaptığınız sesleri sosyal medyanızda kolayca paylaşarak insanların beğenisine sunabilirsiniz. Ücretsiz indirip kullanabildiğiniz bu uygulama, sizlere üç günlük bir deneme süreci tanıyor. Bu süre geçtikten sonra yeni coverlar oluşturmak ve daha fazla özelliğe erişim sağlamak adına, premium üyelik satın almalısınız.

Banger AI Covers APK Özellikleri