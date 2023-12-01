Beer Factory
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici AKEL
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Beer Factory ile hayalinizdeki bira üretim tesisini yapmaya başlayın.
AKEL tarafından geliştirilen ve Creative Forge Games tarafından yayınlanan Beer Factory 2024 yılında piyasaya çıkacak. Resmi olarak tam çıkış tarihi belli olmasada 2024 yılı içerisinde çıkacağı kesin gibi.
Adından da anlaşılacağı üzere bira fabrikası yapma oyunu olan Beer Factory, otomasyon, kaynak yönetimi ve bir iş simülasyonu oyunudur. Oyuncular Beer Factory’i oynarken işleri yoluna koymalı, kaynaklarını doğru ve akıllı bir şekilde yönetmeli, her şeyi otomatize etmeye çalışmalıdır.
Bir iş yerini ve bira fabrikasını yönetmek için ne gerekiyorsa o bu oyunda mevcut. Çalışacak insanları istihdam ediyoruz, ekonomimizi yönetiyoruz, işimize yatırım yapıyoruz ve lojistik sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca fabrikamızı dilediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz.
Türkçe dil desteğine sahip olması çok iyi. Böylece biz Türk oyuncular Beer Factory’yi rahatça oynayabileceğiz.
Beer Factory İndir
Hemen Beer Factory indirin ve hayalinizdeki bira fabrikasını yapmaya başlayın.
Beer Factory Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit ya da sonrası
- İşlemci: i5-2500 3.30 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 780 GTX ya da AMD Radeon Radeon R7 260X serisi kart ya da daha iyisi
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan