Beer Factory ile hayalinizdeki bira üretim tesisini yapmaya başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

AKEL tarafından geliştirilen ve Creative Forge Games tarafından yayınlanan Beer Factory 2024 yılında piyasaya çıkacak. Resmi olarak tam çıkış tarihi belli olmasada 2024 yılı içerisinde çıkacağı kesin gibi.

Adından da anlaşılacağı üzere bira fabrikası yapma oyunu olan Beer Factory, otomasyon, kaynak yönetimi ve bir iş simülasyonu oyunudur. Oyuncular Beer Factory’i oynarken işleri yoluna koymalı, kaynaklarını doğru ve akıllı bir şekilde yönetmeli, her şeyi otomatize etmeye çalışmalıdır.

Bir iş yerini ve bira fabrikasını yönetmek için ne gerekiyorsa o bu oyunda mevcut. Çalışacak insanları istihdam ediyoruz, ekonomimizi yönetiyoruz, işimize yatırım yapıyoruz ve lojistik sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca fabrikamızı dilediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz.

Türkçe dil desteğine sahip olması çok iyi. Böylece biz Türk oyuncular Beer Factory’yi rahatça oynayabileceğiz.

Beer Factory İndir

Hemen Beer Factory indirin ve hayalinizdeki bira fabrikasını yapmaya başlayın.

Beer Factory Sistem Gereksinimleri