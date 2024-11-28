Beff Jezos Simulator, kendi E-ticaret mağazanızı açıp geliştirebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Online satış imparatorluğunuzu kurduğunuz Beff Jezos Simulator, kendi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Ünlü iş adamının hayatını simüle ettiğimiz bu oyunda, sıfırdan zirveye doğru ilerleyen yolda mücadele veriyorsunuz.

Mağazanızı kişiselleştirin, ürün stokları yapın, fiyatlarınızı belirleyin ve internet sitenizde satış yapın. E-ticaretin hızlı dünyasına adım atın ve gerçek ticaret mekaniklerini deneyimleyin. Hem sıradan hem de simülasyon hayranı olan oyuncular için tatmin edici yapıda olan Beff Jezos Simulator, oyunculara her şeyi yönetmeleri için imkan tanıyor.

Şirketinizin ismini belirleyebilir, ofisinizi düzenleyebilir ve hemen hemen her şey için söz sahibi olabilirsiniz. Mağazanızı gitgide geliştirin ve yeni çalışanları işe alın.

Beff Jezos Simulator İndir

Ürünleri hızlıca paketlemelisiniz. Müşterilerinizin sipariş verdiği ürünler, boyutlarına ve yapısına uygun olarak doğru paketlemelisiniz. İçerisine kırılayı önleyen eşyalar koyabilir ve memnuniyeti yüksek tutabilirsiniz.

Pazarda bulunan trendleri iyi şekilde analiz ederek, satışlarınızda artış yaşayabilirsiniz. Popüler ürünleri stoklayın, envanterinizi yönetin ve stratejik bir şekilde fiyatlandırın.

Siz de Beff Jezos Simulator indirin ve ünlü iş adamını en iyi şekilde simüle edin!

Beff Jezos Simulator Sistem Gereksinimleri