BinBin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 368
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
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Elektrikli scooter ile keyifli ve rahat bir yolculuk geçirmek istiyorsanız, BinBin uygulamasını kullanabilirsiniz.
BinBin uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden elektrikli scooter kiralayarak keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.İstanbul’da hizmet veren ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak öne çıkan BinBin APK, ulaşım veya eğlence için elektrikli scooter kiralamanıza olanak tanıyor.
Konumunuza en yakın scooter’ları görüntüleyebileceğiniz ve yanına gittikten sonra üzerindeki QR kodu tarattıktan sonra teslim alabileceğiniz BinBin uygulamasında, keyifli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Kısa mesafeli yolculukları eğlenceli hale getiren BinBin'de, gideceğiniz yere keyifli, hızlı ve performanslı bir şekilde giderken, bir yandan da hava kirliliğini azaltarak çevreye duyarlı bir sürüş yapabilirsiniz.
En İyi Elektrikli Scooter Modelleri ve Fiyatları - 2024
Kullanımı her geçen gün artan elektrikli scooterlar ile ulaşımınızı kolaylaştırabilirsiniz. İşte ulaşımda avantaj sağlayan en iyi elektrikli scooter modelleri!
BinBin APK İndir
Trafiğe takılmadan tek seferde 35 km yol gidebilmenize olanak tanıyan BinBin uygulamasında, güvenliğinize önem veriliyor ve sürüşleriniz sigortalanıyor. Eğer siz de eve veya işe giderken, sahilde gezerken ya da kampüste turlarken elektrikli scooter kiralamak istiyorsanız, BinBin indirin ve bu keyfi yaşayın.
BinBin Uygulaması Özellikleri
- Elektrikli scooter kiralama
- Güvenli ve hızlı ulaşım
- Kullanıcı dostu arayüz
- En yakın BinBin'i görme
- QR kodu tara ve sürüşe başla
- Park yerlerini görme
BinBin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 31
- DOSYA BOYUTU 110 MB
- Üretici Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
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Trafik derdi olmadan dilediğiniz her yere gidebilmek istiyorsanız, BinBin uygulamasını deneyebilirsiniz.
BinBin uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan elektrikli scooter kiralayabilir, trafik sorunu olmadan rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. İstanbul’un birçok noktasında hizmet veren BinBin servisi, dilediğiniz noktadan elektrikli scooter kiralayarak trafiğe takılmadan, keyifli bir yolculuk geçirmenizi sağlıyor.
Tek sürüşte 35 km yol gidebileceğiniz elektrikli scooterları kullanabileceğiniz BinBin uygulamasında, harita üzerinden size en yakın olan scooter’ları görebiliyorsunuz.
Elektrikli scooter üzerinde bulunan QR kodu tarattıktan sonra yolculuğunuza başlayabileceğiniz ve çevre dostu bir şekilde seyahat edebileceğiniz BinBin uygulamasında, yolculuğunuzu tamamladıktan sonra kullandığınız dakika kadar ödeme yapıyorsunuz. Güvenliğinize önem veren ve bu nedenle sürüşlerinizi sigortalayan BinBin uygulamasını, iOS cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.
BinBin İndir
Hesabınıza belirli bir miktar bakiye yükleyerek yolculuklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Etkinliklerden, kampanyalardan ve çeşitli indirimlerden yararlanarak sürüş keyfinizi artırabilirsiniz. Sık sık gerçekleşen kampanyalar sayesinde yolculuklarınızı daha ucuza yapabilir ve sürekliliği artırabilirsiniz.
Siz de güvenli ve hızlı bir sürüş keyfi yaşamak istiyorsanız, BinBin indirin ve size en yakın elektrikli scooter'ı kiralayın!
BinBin Uygulaması Özellikleri
- Size en yakın BinBin'i kiralayın
- Bakiye yükleyin ve dakika başı ödeyin
- Çeşitli kampanyalardan ve indirimlerden yararlanın
- Kullanıcı dostu arayüzü deneyimleyin
- Güvenli ve hızlı ulaşım