Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Elektrikli scooter ile keyifli ve rahat bir yolculuk geçirmek istiyorsanız, BinBin uygulamasını kullanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BinBin uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden elektrikli scooter kiralayarak keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.İstanbul’da hizmet veren ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak öne çıkan BinBin APK, ulaşım veya eğlence için elektrikli scooter kiralamanıza olanak tanıyor.

Konumunuza en yakın scooter’ları görüntüleyebileceğiniz ve yanına gittikten sonra üzerindeki QR kodu tarattıktan sonra teslim alabileceğiniz BinBin uygulamasında, keyifli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Kısa mesafeli yolculukları eğlenceli hale getiren BinBin'de, gideceğiniz yere keyifli, hızlı ve performanslı bir şekilde giderken, bir yandan da hava kirliliğini azaltarak çevreye duyarlı bir sürüş yapabilirsiniz.

BinBin APK İndir

Trafiğe takılmadan tek seferde 35 km yol gidebilmenize olanak tanıyan BinBin uygulamasında, güvenliğinize önem veriliyor ve sürüşleriniz sigortalanıyor. Eğer siz de eve veya işe giderken, sahilde gezerken ya da kampüste turlarken elektrikli scooter kiralamak istiyorsanız, BinBin indirin ve bu keyfi yaşayın.

BinBin Uygulaması Özellikleri