Bitexen APK

Akıllı telefon ve tabletinizde kripto para alıp satmak istiyorsanız Bitexen tam size göre.

Doğukan Çağlakpınar - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son dönemlerde sıkça duyduğumuz kripto paraların kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, bilgisayar ve akıllı telefonlarında kripto madenleri kazarak gelir elde etmenin yollarını arıyorlar. Ülkemizde de epey popüler olan kripto para, artık çeşitli alışverişlerde de kullanılabiliyor. Hatta bazı futbol kulüpleri, kripto para ile oyuncu transfer etmeye bile başladılar. Yurtdışında pek çok market ve mağazalar zincirinde de kullanılabilen kripto paralar, kuşkusuz uzun bir süre daha hayatımızdaki varlığını sürdürmeye devam edecek. Android platformunda yayınlanan ve tamamen ücretsiz olan Bitexen, kripto para alım satım uygulaması olarak adından söz ettiriyor. Ücretsiz olarak indirilen ancak gerçek para ile alışveriş yapma fırsatı veren Bitexen, kripto para kurlarını anlık olarak kullanıcılarına sunuyor.

Bitexen Özellikler

Türkçe kullanım,

Hızlı alım satım,

Yüksek güvenilirlik,

Güncel haberler ve analizler,

Profesyonel işlemler,

Kolay işlem yapabilme,

Dijital varlık alım satım platformu olarak ifade edilen Bitexen, günümüzde ülkemizde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılarına anlık olarak kripto verileri sunan uygulama, hızlı ve güvenilir yapısı ile kullanıcılarına anında kripto para alma ve satma işlemleri yaptırıyor. Yüzde yüz yerli bir yazılım olan Bitexen uygulaması, Türk bankaları ile de entegreli bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde hızlı bir şekilde para transferleri yapabilecek, dilerlerse anında para çekebilecek dilerlerse de anında eft ve havale işlemleri ile Bitexen hesaplarına para transferi yapabilecekler. 2 aşamalı doğrulama sistemi ile kullanıcılarına güvenli bir kullanım sunan mobil uygulama, Türkçe dil desteğine de sahip.

En güncel haberler ile sık sık kullanıcılarını da bilgilendiren yapım, düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Kusursuz bir deneyim için kollarını sıvayan geliştirici ekip, 7/24 kullanıcılarına hizmet sunuyor.

Bitexen İndir

Uygulama 0.76 sürüm ile Google Play'de yer alıyor. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, alım satım işlemleri için gerçek paraya ihtiyaç duyuyor. Bitexen ile güvenilir bir şekilde kripto para alıp satabilirsiniz.