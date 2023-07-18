Blink: Captions & Teleprompter uygulamasını, videolarınızı kesintisiz bir şekilde düzenlemek ve birçok efektle güzelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blink: Captions & Teleprompter, harika videolar oluşturmak ve düzenlemek için iyi seçeneklerden bir tanesi olabilir. TikTok, Youtube, İnstagram gibi aktif platformlara ilgi çekici videolar oluşturabilirsiniz.

Videolarınızı sosyal medya için optimize edebilirsiniz. Facebook veya İnstagram gibi platformlara uygun optimizasyon sağlayın. Otomatik olarak gelen altyazılar ve renkli altyazılar ekleyin.

Blink: Captions & Teleprompter İndir

Blink: Captions & Teleprompter sadece video düzenlemekle kalmıyor. Stüdyo kalitesinde ses kayıtları da alabileceğiniz Blink: Captions & Teleprompter, yapay zeka desteğiyle videolarınızın ses kalitesini oldukça arttırabilirsiniz.

Görünümünüzü güzelleştirmek adına kullanabileceğiniz birçok filtre bulunuyor. Bu filtreler arasından en iyi seçimi yapıp, videonuzun kalitesini az da olsa arttırabilirsiniz. Blink'in içinde bulunan GIF'ler, emojiler, ses efektleri ve daha fazla eğlenceli şeyi videonuza katabilirsiniz.

Blink: Captions & Teleprompter ile senkronize edilmiş alt yazılar oluşturabiliyorsunuz. Çok dilli altyazılar ve günümüzün modasına uygun yazı stilleri oluşturabileceğiniz Blink, yazı ve alt yazılar için vazgeçilmez bir uygulamadır. Siz de videolarınızı platformlara uygun bir şekilde düzenlemek ve birçok özellikle çekici hale getirmek için, Blink: Captions & Teleprompter indirin.

Blink: Captions & Teleprompter Özellikleri