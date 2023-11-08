BMW M3 Challenge ile en iyi otomobil markalarından biri olan BMW'nin test sürüşü keyfini bu ücretsiz oyun ile yaşayın.

Barış YANIK - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yeni BMW M3 serisinin resmi ve ücretsiz oyunu olan "BMW M3 Challenge", tam anlamıyla sanal ortamda test sürüşü olanağı sunuyor. Henüz ehliyetiniz yoksa, almak üzereyseniz yada usta bir sürücüyseniz bu oyun ile ister pratik isterseniz de şov yapabiliyorsunuz.

BMW M3 Challenge Özellikleri

Birbirinden farklı araç modelleri,

Sürükleyici bir oynanış dünyası,

Ücretsiz bir oyun,

Gerçekçi yarış yolları,

Test sürüşü,

Çeşitli yarış türleri,

Bildiğiniz üzere BMW kaliteli ve aynı zamanda güçlü arabaları ile ünlü olan bir marka. Böylece M3 serisinin güçlü araçlarını sürme keyfini gerçek hayatta yaklayamıyorsanız, bu oyunda şansınızı denemeniz gerekiyor.

Biraz eski olmasına rağmen, oynaması oldukça zevkli olan BMW M3 Challenge, ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz oyunlar arasında. Arabanızı düzenleme seçenekleri bulunan oyunda, arabanızın hem kendi rengini hem de jant renklerini değiştirebiliyorsunuz. Böylece kendi istediğiniz BMW aracınızı oluşturmak mümkün.

BMW arabalarını test sürüşüne çıkarmak isteyenlerin oynaması gereken oyunun grafiklerinden beklentinizin yüksek olmaması gerekiyor. Yazıda daha önce bahsettiğim üzere oyun biraz eski fakat hala keyifle oynayabileceğiniz oyunlar arasında. BMW arama sürme keyfi yaşamak isteyenler indirerek oyuna bir göz atabilir. Oyunda bulunan 4 farklı oyun modunu aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca günümüzdeki bilgisayarların hepsi çok rahatlıkla çalıştırabiliyor iken, eğer bilgisayarınız eski bir PC ise, oyun modlarının altındaki sistem gereksinimlerine de bir göz atabilirsiniz.

Oyun Modları:

1. Test Sürüşü

2. Zamana karşı yarış

3. Hafta sonu yarışları

4. Multiplayer yarış

En düşük sistem gereksinimleri: