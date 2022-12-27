Boom: Bass Booster & Equalizer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 97
- DOSYA BOYUTU 17.00 MB
- Üretici Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
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Ses düzenlemesi yapmak isteyen kullanıcılar için ideal programlardan biri olan Boom birçok özellik ile gelmektedir.
Güçlü bağımsız ve ekolayzer istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de ideal ses düzenleme araçlarından birini kullanmaktır. Tam bu noktada karşınıza Boom program çıkıyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan uygulama basit ve şık arayüzü ile kullanıcıların karşısına geliyor.
Boom İndir
Türkçe dil desteğinin olması uygulamanın en önemli avantajları arasında yer alıyor. Bazı müzik terimleri veya ses terimleri oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu nedenle böyle bir özelliğin bulunması oldukça iyi.
İstediğiniz her kulaklıkla uyumlu olarak çalışan program aynı zamanda ses yükseltme özelliği de bulunmaktadır. Tam bas ve her müziğin en ayrıntısına kadar dinlemek istiyorsanız Boom'u indirebilirsiniz.
Siz de bir müzite tüm efektleri dinlemek istiyorsanız ve kendi kulak zevkinize göre bir parçalar yaratmak istiyorsanız; 40.000 radyo ve yayın yapan kanallar ulaşmanın zevkini yaşarken aynı zamanda 16 veya 8 farklı ekolayzır ayarlarını da gerçekleştirebilirsiniz.
Boom Özellikleri
- Spotify ve TIDAL yayını yapmabilme.
- Bas ayarı düzenleyebilme.
- Türkçe dil desteği.
- 3D çalışma.
- Onlarca ses efekti.
Boom: Bass Booster & Equalizer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 38
- DOSYA BOYUTU 20.00 MB
- Üretici Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
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Ses düzenlemek ve müzik dinlemek için en ideal programlardan olan Boom birbirinden farklı özellikler ile geliyor.
Güçlü ve kaliteli ses istiyorsanız denemeniz gereken uygulamalar arasında Boom da bulunuyor. En ideal ses düzenleme programlarından biri olan ve birbirinden farklı özellikleri ile kullanıcıların karşısına gelen program, 40.000 yayını dinleyebilme imkanı tanıyor. Aynı anda birçok ayarı gerçekleştirebileceğiniz uygulama en ideal ses düzenleme araçlarından biridir.
Boom İndir
Herhangi bir kulaklık ile engtegre olabilen uygulama aynı zamanda Spotify gibi platformlardan yayın yapma özelliği sunuyor. Cihazdan veya bulut sistemden müzik oyunu ve en iyi bas kalitesini alabilirsiniz.
Ses deneyiminde adeta bir devrim yaşayacağınız ve zamanı gelince ekolayzır ile ayarlar yapıp üç boyutlu müzik dinleyebileceğiniz Boom uygulaması milyonlarca müzik sever tarafından tercih ediliyor.
Siz de kaliteli ve eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsanız ve aynı zamanda müzik hakkında daha fazla bilgi edinebilmeye arzuluyorsanız Boom indirebilirsiniz. Son olarak uygulamanın Türkçe dil desteği olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Boom Özellikleri
- Spotify ve TINDEL yayın yapma.
- Drive ya da cihazdan müzik dinleyebilme.
- Yüksek ses kalitesi.
- Bas ayarları.
- 3D modelleme
Boom: Bass Booster & Equalizer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20.00 MB
- Üretici Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
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Boom, ses düzenleme programı olarak kullanıcılarına pek çok farklı özellik sunuyor.
Ses düzenleme aracına ihtiyaç duyan pek çok kullanıcıya hitap eden Boom, güçlü, bağımsız bir ekolayzer desteği sunuyor. Farklı özellikleri, basit kullanım sunan arayüzü sayesinde kullanıcılara avantaj sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Boom İndir
Boom uygulamasının Türkçe dil desteği olması bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Önemli bir avantaj olarak müzik terimleri ve ses terimlerininin kafa karıştırıcılığını minimuma indiriyor.
Her kulaklıkla uyumlu çalışan bir program olmasının yanı sıra ses yükseltme özelliğiyle de geniş bir kullanıcı kitlesi yaratıyor. Tam bas ve her müziğin ayrıntısını sunması, Boom'un profesyonel çalışma sistemine vurguda bulunuyor.
Müziklere efekt uygulayarak dinlemek ve kişisel zevklere göre parçalara farklı bir dokunuşta bulunmak isteyenler için Boom oldukça ideal bir uygulamadır. 40.000 radyo ve yayın yapan kanala ulaşmaya da yardımcı olmasıyla farklı alanlarda deneyim yaşamaya fırsat tanıyor.
Boom'da aynı zamanda 16 veya 8 farklı ekolayzer ayarı yapmak da mümkün.
Boom Özellikleri
- Spotify ve TIDAL yayını yapma
- Bas ayarı düzenleme
- Türkçe dil desteği
- 3D çalışma
- Birden fazla ses efekti.