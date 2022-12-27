Boom: Bass Booster & Equalizer

Ses düzenlemesi yapmak isteyen kullanıcılar için ideal programlardan biri olan Boom birçok özellik ile gelmektedir.

sedanur Bolat - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Güçlü bağımsız ve ekolayzer istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de ideal ses düzenleme araçlarından birini kullanmaktır. Tam bu noktada karşınıza Boom program çıkıyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan uygulama basit ve şık arayüzü ile kullanıcıların karşısına geliyor.

Boom İndir

Türkçe dil desteğinin olması uygulamanın en önemli avantajları arasında yer alıyor. Bazı müzik terimleri veya ses terimleri oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu nedenle böyle bir özelliğin bulunması oldukça iyi.

İstediğiniz her kulaklıkla uyumlu olarak çalışan program aynı zamanda ses yükseltme özelliği de bulunmaktadır. Tam bas ve her müziğin en ayrıntısına kadar dinlemek istiyorsanız Boom'u indirebilirsiniz.

Siz de bir müzite tüm efektleri dinlemek istiyorsanız ve kendi kulak zevkinize göre bir parçalar yaratmak istiyorsanız; 40.000 radyo ve yayın yapan kanallar ulaşmanın zevkini yaşarken aynı zamanda 16 veya 8 farklı ekolayzır ayarlarını da gerçekleştirebilirsiniz.

Boom Özellikleri