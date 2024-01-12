Boosted, kullanıcıların kendi markalarını tanıtmaları için geliştirilen bir video düzenleme aracıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İşletmeler ve markalar için özel videolar oluşturabileceğiniz Boosted uygulamasında, yüzlerce şablon arasından istediğinizi seçerek kısa videonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Çoğunlukla markalar için kısa videolar oluşturulan bu uygulama, basit ve kullanışlı bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Video yapım süreci süper kullanıcı dostudur. Bu şekilde videolarınızı oluştururken zorlanmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Öne çıkan ilgi çekici videolar. yaparak markanızın reklamını kolayca yapabilirsiniz. Öncelikle video şablonlarından gözünüze en güzel geleni seçin, küçük dokunuşlar yaparak düzenleyin ve istediğiniz formatta dışa aktarın.

Boosted uygulamasındaki ücretsiz şablonların yanı sıra, premium satın alarak daha fazla video şablonuna erişebilirsiniz. Çokça özelleştirme, şablon, tema ve daha fazlasına erişebildeiğiniz premium abonelikte, markanızı güzel bir şekilde tanıtabilir veya diğer platformlara özgün videolar oluşturabilirsiniz. Tasarımlardan birini seçtikten sonra, istediğiniz parametreyi değiştirmeye başlayabilirsiniz. Metni, arka planı, görselleri ve katmanları değiştirerek çalışmanızı tamamlayabilirsiniz.

Boosted İndir

Uygulama, şirket videolarınızı oluşturmanız için içerisinde her şeyi barındırıyor. Karmaşık düzenleme araçlarının yanı sıra, daha kolay bir şekilde video oluşturabilirsiniz. Ayrıca, her bir çalışmanızı yayınlamak için yayınlayacağınız platforma göre dışa aktarım ayarlamalarını da yapabilirsiniz.

Eğer siz de markanızı tanıtmak istiyorsanız, Boosted indirin ve kısa zamanda nihai sonuçlar elde edin. Yaratıcılığınızı serbest bırakarak özgün videolar üretebilir, sosyal medyada paylaşabilir ve markanızı tanıtabilirsiniz.

Boosted Özellikleri