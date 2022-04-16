Brackets JavaScript, HTML ve CSS kullanılarak geliştirilmiş açık kaynaklı kod düzenleyicisidir.

Yiğit Ekim Demir - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Brackets programı, açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunulan bir HTML, CSS ve Javascript editörü olarak karşımıza çıktı ve Adobe tarafından resmi olarak sunuluyor. Geçtiğimiz senelerde gönüllüler tarafından geliştirilmiş olan ve daha sonra Adobe tarafından sahiplenilen program, böylece hayatına devam edeceğinin de sinyallerini veriyor. Düşük dosya yapısı ile bilgisayarlarda fazla yer kaplamayan Brackers, hızlı yapısı ile kod düzenleme fırsatı veriyor.

Brackets Özellikleri

Windows ve Mac sürüm,

Açık kaynak kodlu,

Ücretsiz,

HTML, CSS ve Javascript desteği,

Adobe imzalı uygulama,

Türkçe ve İngilizce dil desteği,

Hızlı,

Pek çok HTML editörünün aksine plugin desteğine sahip olan Brackets, böylece sahip olduğu HTML, CSS ve JavaScript düzenleme yeteneklerinin de üzerine çıkabiliyor ve tüm diğer kod düzenleme işlemlerine uygun hale getirilebiliyor. Bu konuda seçeneklerin eklenti geliştiricilerin hayal güçleriyle sınırlı olduğunu da belirtmek gerek.

Bir yandan kod yazarken bir yandan da kodların önizlemesini yaratan program, böylece anında sonuçları görebilmenizi sağlıyor. Yazdığınız web tasarım kodlarının doğru çalıştıklarından emin olmanızı sağlayan bu yöntem ile hiç zorlanmadan tasarımınızı ortaya koymaya devam edebiliyorsunuz.

Her ne kadar henüz tam kapasiteyle çalışmasa da PSD'den CSS de üretebilen Brackets, bu sayede CSS kodlamalarıyla uğraşmadan gereken stil kodlamalarını elde etmenizi sağlıyor. Çalışması esnasında biraz yavaşlamalar ortaya çıkabilse de genel olarak uygulamanın sorunsuz bir şekilde işlemleri sürdürebildiğini belirtmek gerek.

Brackets İndir

Eğer yeni ve etkili bir kod editörü arayışındaysanız göz atmadan geçmemenizi öneriyorum. Windows ve Mac işletim sisteminde ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Brackets Türkçe dil desteğine sahip. HTML, CSS ve Javascript kod editörü olarak adınadn söz ettiren uygulama, yıllardır ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediliyor. Her iki platformda da geniş bir kitle tarafından kullanılan uygulama, hem hızlı hem de basit yapısı ile beğenileri topluyor. Açık kaynak kodlu olarak yayınlanan uygulama, başarılı bir düzenleyicidir. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.