Builders of Egypt, Mısır'ın mükemmel görselliğinde şehrinizi oluşturabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Şehir kurma oyunların arasında yerini alan Builders of Egypt, oyunculara Nil Vadisi'nin mükemmel görselliğinde bir strateji deneyimi sunmaktadır. Antik dünyanın bir parçası olabileceğiniz bu oyunda, stratejinizi oluşturun ve şehrinizi inşa etmeye başlayın. Piramitlerle dolu olan harita üzerine şehir planlamasını en iyi şekilde yaparak, ticaret için uygun alanlar oluşturabilirsiniz.

Builders of Egypt, Firavun Mısır'ının tüm tarihini oyunculara sunmayı hedefliyor. Builders of Egypt ile Mısır tarihini keşfederken, bir yandan da az bilinen gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Yani anlayacağınız, sadece şehir kurmak yerine hikaye açısından da zengin bir yapı sizleri beklemektedir.

Builders of Egypt İndir

Çöl kumlarının üzerine zengin bir bitki örtüsü oluşturabilecek misiniz? Hayvanlarınızı, bitkilerinizi ve diğer kaynaklarınızı geliştirmeli, koloniniz için bolca kaynak oluşturmalısınız.

Ekonominizi yönetin, şehri geliştirin, hayvanlarınızı büyütün ve yeni ticaret yolları oluşturun. Sadece şehrin üst kısmını değil, aynı zamanda şehrin altyapısını da geliştireceksiniz. Tabii ki göz önünde olan binalara ve çevre düzenlemesine daha çok önem vermelisiniz.

Tüm bunların yanı sıra Builders of Egypt, çeşitli savaşları da oyunculara sunmaktadır. Şehriniz için güvenli surlar inşa etmeli, asker yetiştirmeli, askeri seferler düzenlemeli ve en iyi şekilde stratejinizi belirlemelisiniz. Siz de Builders of Egypt indirin ve gelişmiş bir strateji deneyimi yaşayın!

Builders of Egypt Sistem Gereksinimleri