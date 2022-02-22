Bus Simulator 18 ile gece ve gündüz otobüs sürecek, birbirinden farklı yollar da şoförlüğünüzü deneyimleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stillalive Studios tarafından geliştirilen ve Astragon Entertainment tarafından yayınlanan Bus Simulator 18 oyunculara sürükleyici ve gerçekçi bir otobüs sürme deneyimi sunuyor. Birbirinden farklı yollarda gerçekçi bir otobüs şoförü olarak rol alacak olan oyuncular Mecredes-Benz, Setra ve MAN gibi dünyaca ünlü markaların otobüslerini kullanma fırsatı elde edecekler. Simülasyon oyunları arasında yer alan Bus Simulator 18 lisanslı içerikleri ile alanında rakiplerine epey fark atacak gibi görünüyor.

Her detayın titizlikle düşünüldüğü Bus Simulator 18 evreninde oyuncular birbirinden zorlu yollarda otobüs sürecekler. Bazen şehirler arası bazen de şehir içerisinde otobüs sürecek olan oyuncular, eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici bir deneyim yaşayacaklar.

Bus Simulator 18 Özellikleri

Man, IVECO, Mercedes-Benz gibi markaların lisanslı araçlarını deneyimleme,

Tek oyunculu ve eşli oyunculu oyun modları,

Farklı kamera açıları,

Türkçe dahil olmak üzere 12 farklı dil desteği,

Detaylı grafikler,

Farklı güzergahlar,

4 lider üreticinin 8 farklı otobüsünü deneyimleme fırsatı bulacak olan oyuncular, bu otobüsleri dilerlerse birinci şahıs kamera açıları eşliğinde kullanabilecekler. Oyuncular çok oyunculu mod da 12 bölgede otobüs sürecek, yolcuları gitmek istedikleri yerlere ulaştırmaya çalışacaklar. Türkçe dil desteğinin de bulunduğu oyun içerisinde dileyen oyuncular kendi özel plakalarını oluşturabilecekler. Otantik otobüs sesleri ile gerçekçi bir yapıya bürünen oyun, İngilizce ve Almanca yolcu seslendirmelerine de sahip.

Gece ve gündüz döngüsüne de sahip olan oyun içerisinde akıllı trafik yapay zekası da yer alıyor. Oyuncular akıcı trafiğe karşı otobüs sürecek ve bu sürüş esnasında da çeşitli zorluklar ile karşılaşacaklar. Bunlara ek olarak oyuncular kendi otobüslerini de inşa edebilecek, diledikleri gibi düzenleyebilecekler.

Bus Simulator 18 İndir

Windows işletim sistemi için geliştirilen Bus Simulator 18, Steam üzerinde yer alıyor. Steam üzerinde satışlarına devam eden başarılı oyun, oyuncular tarafından ‘çoğunlukla olumlu’ olarak ifade ediliyor. Dileyen oyuncular yapımı satın alıp oynamaya başlayabilirler.

Bus Simulator 18 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-Bit

İşlemci: 3.3 GHz Intel Core i3 veya 3.2 GHz AMD Phenom II X4

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 (1GB VRAM) veya AMD Radeon R7 360 (2GB VRAM) veya üstü

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 6500 MB kullanılabilir alan