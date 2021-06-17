Bus Simulator 21
- Lisans ÜCRETLİ
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- Üretici stillalive studios
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Bus Simulator 21 otobüs sürme oyununda en iyi üreticilerin iki katlı, körüklü, elektrikli otobüslerini kullanıyorsunuz.
Bus Simulator 21, Windows PC ve konsollarda oynanabilen otobüs sürme oyunu. Amerika ve Avrupa’daki iki açık dünya şehrinde bir otobüs şoförünün gündelik yaşamını deneyimlemeye hazırlanın. Uluslararası üreticilere ait klasik tek katlı körüklü otobüslerden iki katlı otobüslere ve hatta toplu taşımacılığın geleceği elektrikli otobüslere 30 farklı otobüsü kullandığınız oyunda yolcuları gecikmeden, güven içinde gidecekleri yerlere bırakmanız isteniyor. Tek ve çok oyunculu modda oynanış sunan otobüs simülasyon oyunu Bus Simulator 21, Steam’den indirilebilir.
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Detaylı zaman tabloları oluşturma, otobüs alım satımı yapma, rota planlama gibi görevler de üstleneceğiniz otobüs simülatöründe Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS, Alexander Dennis, BYD, Grande West, Blue Bird gibi dünyaca ünlü markaların otobüslerini kullanıyorsunuz. Hem iki katlı hem de elektrikli otobüslerde şehir trafiğinin zorluklarına göğüs geriyorsunuz. İki devasa şehirde sanayi bölgeleri, çevre mahalleler, hareketli Chinatown bölgesi, kordon, şehir dışındaki dağlık araziler ve daha birçok yer özgürce keşfedilmeye bekliyor.
Yenilenen yaya ve trafik yapay zekası, geliştirilmiş grafikler, yoğun saatlerle doğrudan ilişkili dinamik gece-gündüz döngüsü ve farklı hava koşullarla sizi içine çekecek bir otobüs sürme deneyimi; Bus Simulator 21!
- En iyi otobüs üreticileri: Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS, Alexander Dennis, BYD, Grande West, Blue Bird gibi popüler markalara ait 30 farklı otobüs
- Farklı otobüs türleri: Klasik tek katlı körüklü otobüsler, iki katlı otobüsler ve elektrikli otobüsler
- Çok daha büyük açık dünya: Keşfedilmeyi bekleyen ABD ve Avrupa’da yer alan iki canlı ve devasa şehir
- Tek ve İki kişi oynama seçeneği: İster tek başınıza ister işbirliği modunda arkadaşlarınızla birlikte sürün.
- Gerçek otobüs sesleri: Orijinallerine sadık kalarak oluşturulan otobüs sesleri, İngilizce ve Almanca olarak seslendirilen detaylı eğitim ve yolcu diyalogları
- Farklı görevler: Detaylı zaman tabloları oluşturma, haritadaki otobüs satıcılarını ziyaret etme ve saatlere göre yolcu yoğunluğunu hesaplayarak verimli rotalar planlama
- Özelleştirme: Otobüs şoförünün vücut yapısının, kıyafetlerini, ten renginin, saçını ve çok daha fazlasının geliştirilebileceği karakter oluşturma ekranı 15.000’den fazla kombinasyon sunuyor. Ayrıca otobüs yüzeylerini farklı renk, desen ve reklamlarla kişiselleştirme. Yollardaki çukurların sıklığını istenilen şekilde ayarlama. Bilet makinesini çalıştırma/devre dışı bırakma ve daha nice seçenek sizi bekliyor.
- Gerçek zorluklar: Dar yollar, karşı yönden gelen araçlar, dolambaçlı güzergahlar, yoğun otobüs terminali, gece sürüşü, yol çalışmaları, karayolu kullanımı, yol çukurları, trafik sıkışıklıkları, yoldaki engeller, kasisler… Trafikte karşılaşacağın birçok sorun var!
- Farklı olaylar: Kirlenen otobüsler, özel isteklerde bulunan yolcular, ücret ödemeden binmeye çalışanlar, gürültülü müzik dinleyenler, dolu otobüs durakları gibi farklı olaylarla gerçekçi bir deneyim yaşayın.
- Modifikasyon: Mod aracı ile yeni rotalar, otobüsler, haritalar oluşturun ve toplulukla paylaşın. İsterseniz geliştirilen diğer modları yükleyebilir ve oyununuzu genişletebilirsiniz.
- Kontrolcü desteği: Direksiyonlar, oyun kolları, Tobii Eye Tracking ve TrackIR desteği sunar.