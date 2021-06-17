Bus Simulator 21 otobüs sürme oyununda en iyi üreticilerin iki katlı, körüklü, elektrikli otobüslerini kullanıyorsunuz.

Erkan Calp - 11 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bus Simulator 21, Windows PC ve konsollarda oynanabilen otobüs sürme oyunu. Amerika ve Avrupa’daki iki açık dünya şehrinde bir otobüs şoförünün gündelik yaşamını deneyimlemeye hazırlanın. Uluslararası üreticilere ait klasik tek katlı körüklü otobüslerden iki katlı otobüslere ve hatta toplu taşımacılığın geleceği elektrikli otobüslere 30 farklı otobüsü kullandığınız oyunda yolcuları gecikmeden, güven içinde gidecekleri yerlere bırakmanız isteniyor. Tek ve çok oyunculu modda oynanış sunan otobüs simülasyon oyunu Bus Simulator 21, Steam’den indirilebilir.

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Detaylı zaman tabloları oluşturma, otobüs alım satımı yapma, rota planlama gibi görevler de üstleneceğiniz otobüs simülatöründe Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS, Alexander Dennis, BYD, Grande West, Blue Bird gibi dünyaca ünlü markaların otobüslerini kullanıyorsunuz. Hem iki katlı hem de elektrikli otobüslerde şehir trafiğinin zorluklarına göğüs geriyorsunuz. İki devasa şehirde sanayi bölgeleri, çevre mahalleler, hareketli Chinatown bölgesi, kordon, şehir dışındaki dağlık araziler ve daha birçok yer özgürce keşfedilmeye bekliyor.

Yenilenen yaya ve trafik yapay zekası, geliştirilmiş grafikler, yoğun saatlerle doğrudan ilişkili dinamik gece-gündüz döngüsü ve farklı hava koşullarla sizi içine çekecek bir otobüs sürme deneyimi; Bus Simulator 21!