Car Manufacture, oyuncuların kendi otomobil fabrikalarını oluşturabileceği kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1 Ağustos 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Car Manufacture, kendi araba fabrikanızı kurabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. 20. Yüzyılın başlarında başarılı bir iş kurmak için yola çıkacaksınız. İnsanları, kaynaklarınızı ve fabrikanızın tüm işlerini en iyi şekilde yönetmelisiniz.

Küçük bir fabrikadan büyük sistemlere adım adım gideceksiniz. Tonlarca para kazanabilir ve işinizi daha da büyütebilirsiniz. Ayrıca, sadece tek bir şehirde değil aynı zamanda 7 farklı şehirde araba fabrikaları oluşturabilirsiniz.

Araba montajlarınızı gerçekleştirebileceğiniz yapıları en iyi şekilde konuşlandırmalısınız. Montaj hatlarını inşa edin, optimize edin ve en hızlı şekilde araba imal edin.

Car Manufacture İndir

Üretim maliyetlerinizi düşürerek ve araç montajlarınızı en hızlı hale getirerek otomotiv sektörünün devlerinden biri olabilirsiniz. Fazlasıyla kapsamlı bir simülasyon olan Car Manufacture oyununda, sürükleyici bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sadece makineleri inşa edip araç oluşturmak değil, farklı ve ayrıntılı işlemleri de yapabilirsiniz.

Siz de Car Manufacture indirin ve tarihin en iyi otomobil fabrikasını oluşturmak için işe koyulun!

Car Manufacture Sistem Gereksinimleri