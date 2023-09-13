CarX Drift Racing 2 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
- Üretici CarX Technologies
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CarX Drift Racing 2 APK, tek oyunculu ve çok oyunculu modlar içeren popüler drift yarış oyunudur.
CarX Drift Racing 2 APK, mobilde en çok indirilen ve oynanan yanlama odaklı araba yarışı oyunu CarX serisinin yenisi. Dünya genelinde 50 milyonun üzerinde oyuncusu olan drift yarış oyununun yenisinde grafiklerden oynanış mekaniklerine göze çarpan tüm detaylar üst seviyeye çekilmiş ve yeni oyun modları eklenmiş. Hem single hem de multiplayer modda çekişmeli drift yarışlarına hazırlanın! CarX Drift Racing 2 APK (hilesiz) son sürüm indirerek popüler yarış oyunu serisinin en yenisini oynayın.
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CarX Drift Racing 2 APK, 1000 saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıkan, gerçek drift arabalarıyla yapılan testler neticesinde geliştirilen sürüş fizikleri, her pistte (asfalt, kum, kar, çimen) ayrı kontroller, gerçek sanacağınız detaylı pistler, drift ustalarının tamamlayabileceği özel görevler, yeni oyun modlarıyla gelen CarX Drift Racing 2, şu an mobildeki en iyi araba yanlama, yarış oyunu. Hem de indirmesi ve oynaması ücretsiz!
Modifiye edilebilir modelleme harikası arabaların yer aldığı yarış oyununda tek oyunculu, çok oyunculu mod ve kulüp yarışları seçeneği var. Multiplayer modda online şampiyonluklarda gerçek kişilere karşı mücadele ediyor, liglerde birincilik için yarışıyor, iki kişilik yarışlarda üst seviye araçları almak için yarışıyorsunuz. Single modda kupa ve para için yarışıyor, yarıştıkça yeni spor araba ve pistlerin kilidini açıyor, hayalet modunda kendinizle yarışarak sürenizi iyileştiriyorsunuz. Club yarışları ise; iki türlü. Kendi kulübünüzü yaratıyor veya mevcut kulüplere katılıyorsunuz. Diğer oyuncular ve kulüp üyeleriyle etkileşime girip oyun haberleri paylaşıyorsunuz. Ayrıca ikili drift yarışları var. Lider veya takip eden pozisyonunda kapışıyorsunuz.
CarX Drift Racing 2 Özellikleri
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Yeni oyun modu XDS, birbiri ardına drift yaptığınız, kendinizi geliştirmenize yardımcı olan bir mod. İki kez yarışacaksınız. Birbiri ardına driftte ilk lider olarak yarışacaksınız, ikincide takipçi olarak yarışacaksınız (aslında kendinizi takip edeceksiniz.) Mobil oyunda ilk kez birbiri ardına drift modu, 100 puandan CarX XDS değerlendirme sistemine göre değerlendiriliyor. CarX XDS değerlendirme sistemi, tamamen gerçek hayattaki drift yarışlarında kullanılan profesyonel değerlendirme sistemi üzerinden tasarlanmış. XDS, gerçek yarışlara hazırlanmanızda yardımcı olacak.
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Aynaları, lambaları, marşpiyelleri, tamponları ve diğer birçok parçayı değiştirebilirsiniz. Gövde kitleri, jantlar vb. ile aracınıza benzersiz bir görünüm kazandırın.
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Süspansiyonunuzu, yaylarınızı ayarlayın, doğru lastik hava basıncını, tekerlek açısını ve daha fazlasını seçin. Motoru, türbin basıncını, dişlik kutusunu, frenleri, diferansiyel kilitlemeyi ayarlayın. Arabanızı kendinize göre ayarlarsanız en iyi drift performansını gösterirsiniz.
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Mobil platformda en gerçekçi yarış: Hızlı yan değiştirme, geri dönüş ve drift dönüşleri için mükemmel olan geliştirilmiş direksiyon kontrolüne göz atın. Lastik basıncının sürüş fiziğini nasıl etkilediğini görün. Drift görevleri için hazırlanmış yüksek performanslı araba sürüş deneyimi elde edin. Asfalt, kum, çimen, kar, farklı yüzeylerde direksiyon ve araba kontrolünün ne kadar gerçekçi olduğunu kontrol edin. Detaylı pistlerde gerçek hayattaki sürüşün tadını çıkarın.
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Online şampiyonalarda gerçek insanlara karşı yarışın. İkili yarışın ve premium araçlara erişin.
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Kendi kulübünüzü kurun veya mevcut kulüplere katılın. Araba driftinde en iyisi olduğunuzu arkadaşlarınıza gösterin. Diğer oyuncular ve kulüp üyeleriyle iletişim kurun ve oyun haberlerini paylaşın.
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Tek oyunculu modda yarış kupaları kazanın ve oyun parası alın. 65’ten fazla spor araba ve yeni piste erişim sağlayın. Becerilerinizi geliştirmek için hayalet modu oynayın.
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CarX Drift Racing 2 APK, birçok yarış pistinde gerçek spor arabaları sürme konusunda benzeri görülmemiş ve gerçekçi bir deneyim sunar.