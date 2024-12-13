CarX Drift Racing 3 APK, kendi aracınızı oluşturup diğer oyuncularla yarışabileceğiniz gerçekçi bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlar için mükemmel bir yarış oyunu olan CarX Drift Racing 3 APK, efsanevi yarış serisinin devam oyunudur. Araba özelleştirmelerinden gerçekçi sürüş deneyimine kadar en iyi şekilde dizayn edilen CarX Drift Racing 3, simgeleşmiş pistleri de içerisinde barındırmaktadır.

CarX Technologies tarafından geliştirilen ve yayınlanan CarX 3 APK, oyunculara kendi arabalarını yaratmasına imkan tanıyor. 60'ı aşkın gövde ve 3000'i aşkın parçayla birlikte kendi aracınızı yaratabilirsiniz.

Kendi araçlarınızı yaratmanın aksine, halihazırdaki araçları istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Kapsamlı modifiye seçenekleri sayesinde aracın yaylarını, tekerleklerini, fren sistemini, rengini, motorunu, amortisörlerini ve diğer tüm özelliklerini istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

CarX Drift Racing 3 APK İndir

CarX Drift Racing 3 APK, menüsel özelliklerin yanı sıra sürüş açısından da mükemmel gerçekçiliğe sahiptir. Haritalar, araç modellemeleri ve ortam grafikleriyle birlikte üst düzey bir yarış oyunudur. Farklı yarış pistlerinde ve haritalarda diğer oyunculara karşı drift mücadeleleri verebilirsiniz.

Eğer yarış oyunlarına hakimseniz, sürüş esnasında yollarda çıkan yardımcı çizgileri biliyorsunuzdur. Yarışlara başlamadan önce tüm haritalardaki yarış konfigürasyonunuzu ayarlayabilir ve nerede gaz, nerede fren yapacağınızı aklınıza daha iyi kazıyabilirsiniz.

CarX Drift Racing 3 APK'da, ekranda bulunan kontrol tuşlarıyla aracınızı yönetebilirsiniz. Basit kontrol tuşları sayesinde sağa, sola gidebilir veya basitçe gaz ve freni kullanabilirsiniz. Oyundaki yüksek gerçekçiliğin aksine kontroller, basit bir yapıda tasarlanmıştır.

Oyunda bulunan eşsiz hasar sistemi sayesinde çarpışmaların sonuçlarını gerçekçi bir şekilde görebilirsiniz. Animasyonlar, çarpışmalar ve diğer tüm ayrıntılar küçükten büyüğe kadar oyunun içerisinde bulunuyor. Eğer siz de yarış oyunlarını seviyorsanız, CarX Drift Racing 3 APK indirin ve hayalinizdeki araçlarla birlikte diğer oyunculara karşı mücadele verin.

CarX Drift Racing 3 Oyunu Özellikleri