Cash Cleaner Simulator, para temizleyicisi olarak çalıştığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 52 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mind Control Games tarafından geliştirilen Cash Cleaner Simulator, kirli paraları temizleyen bir işçi olarak çalıştığınız simülasyon oyunudur. Neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek olan bu simülasyon oyunu, son zamanlarda piyasaya sürülen en eşsiz fikirlerden olabilir. Paraları toplayın, temizleyin, düzenleyin ve teslim edin!

Oyuncular çeşitli araçlar kullanarak kirli paraları temizlerler. Bu araçlar arasında çamaşır makineleri, kurutucular ve para sayma makineleri bulunur. Temizlenen paralar sayıldıktan sonra müşterilere gönderilir. Her bir iş size yeni müşteriler kazandıracak ve kazancınızı artıracaktır.

Tüm işlerinizi en doğru şekilde yapın ve fazla kazanç sağlayın. İşletmenizi daha gelişmiş hale getirmek istiyorsanız, yeni eşyalar satın almalı ve süreci hızlandırmalısınız.

Cash Cleaner Simulator İndir

Oyunculara verilen görevler, hem hikaye hem de oynanış açısından kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. El altından aldığınız paralar, gizli anlaşmalar ve daha birçok karanlık işi siz yapacaksınız.

Altın külçeler ve farklı para birimleri gibi çeşitli temizlik hizmetleri de sunabilirsiniz. Ayrıca, laboratuvarınızda gizli sırları keşfetmek için UV lambaları gibi özel araçlar kullanabilirsiniz. Siz de Cash Cleaner Simulator indirin ve gerçek bir para temizleyicisi olarak işe koyulun!

Cash Cleaner Simulator Sistem Gereksinimleri