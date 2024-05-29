Kumarhanenizi geliştirin ve oyuncuların gelmesini sağlayın! Kumarhane işletmenizi kurabildiğiniz Casino Simulator'de, ister işletmeci olun isterseniz de paranızı ikiye katlayın.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Casino Simulator, kendi kumarhanenizi oluşturabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Son zamanlarda her alandan yeni bir simülasyon oyunu piyasaya sürülüyor. Lodos Games tarafından geliştirilen kumarhane simülasyonu da, türü seven oyuncular için mükemmel bir alternatif olacaktır.

Halihazırda var olan kumarhanenizin prestijini artırmalı ve alanını genişletmelisiniz. Casinonuza koyduğunuz her eşyanın bir değeri olduğunu unutmadan hareket edin ve daha çok oyun alanı oluşturmak için çaba gösterin.

Casino Simulator'de sadece kendi işletmenizi açmakla kalmayıp, aynı zamanda hem işletin hem de kumar oynayarak paranızı katlayın. Şansınıza güveniyorsanız, oyun masalarına katılabilir veya sanal alandaki oyunları deneyimleyebilirsiniz.

Casino Simulator İndir

Her şeyle ilgilenmek sizin için zorlu olabilir. Bunun olmamasını istiyorsanız, çalışanlar tutun ve görevlendirin. Oyun, sadece tek bir çizgi üzerinden ilerlemeyip farklı kurnazlıkları da içerisinde barındırmaktadır. Bunlardan ilk başta geleni ise odalara koyacağınız oksijen tüpleridir. Bu oksijen tüpleri sayesinde kumarhanenizde bulunan oyuncuların uykusu gelmez ve daha fazla kazanç elde edebilirsiniz.

Siz de kendi kumarhanenizi oluşturmak istiyorsanız, Casino Simulator indirin ve farklı olaylar yaşayacağınız bu simülasyon oyununu deneyimleyin.

Casino Simulator Sistem Gereksinimleri