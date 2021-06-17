CCleaner Browser, Windows için hızlı, güvenli ve gizlilik özelliklerine sahip internet tarayıcıdır.

Erkan Calp - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

CCleaner Browser, internette güvenliğinizi sağlamak için dahili güvenlik ve gizlilik özelliklerine sahip bir web tarayıcısıdır. Çevrimiçi gizliliğinizi, kimliğinizi ve kişisel verilerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlarla birlikte gelir. CCleaner’ın geliştiricilerinden Windows için hızlı, gizli ve güvenli tarayıcı CCleaner Browser’ı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip deneyebilirsiniz.

CCleaner Browser İndir

Bilgisayarı hızlandırmak ve daha güvenli hale getirmek için kullanıcıların tercih ettiği en iyi PC temizleme araçlarından CCleaner’ın geliştiricilerine ait web tarayıcısı CCleaner Browser adıyla karşımıza çıkıyor. Çevrimiçi güvenliğinizi sağlayan yerleşik güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte gelen CCleaner Browser’ın öne çıkan yanları: