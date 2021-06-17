CCleaner Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.40 MB
- Üretici Piriform Ltd
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CCleaner Browser, Windows için hızlı, güvenli ve gizlilik özelliklerine sahip internet tarayıcıdır.
CCleaner Browser, internette güvenliğinizi sağlamak için dahili güvenlik ve gizlilik özelliklerine sahip bir web tarayıcısıdır. Çevrimiçi gizliliğinizi, kimliğinizi ve kişisel verilerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlarla birlikte gelir. CCleaner’ın geliştiricilerinden Windows için hızlı, gizli ve güvenli tarayıcı CCleaner Browser’ı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip deneyebilirsiniz.
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Bilgisayarı hızlandırmak ve daha güvenli hale getirmek için kullanıcıların tercih ettiği en iyi PC temizleme araçlarından CCleaner’ın geliştiricilerine ait web tarayıcısı CCleaner Browser adıyla karşımıza çıkıyor. Çevrimiçi güvenliğinizi sağlayan yerleşik güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte gelen CCleaner Browser’ın öne çıkan yanları:
- Reklam Engelleme - Adblock, ziyaret ettiğiniz web sitelerinde reklamların yüklenmesini durdurur, bu da gezinme hızını ve güvenliğini artırır. Reklam engelleme varsayılan olarak açıktır.
- Parmak İzi Önleme - Web siteleri ve reklam ağları sizi takip etmek için benzersiz tarayıcı yapılandırmanızı kullanabilir. Tarayıcı parmak iziniz siz web siteleriyle etkileşime girerken sürekli olarak depolanan cihaz yapılandırmanız, tarayıcınız ve online geçmişiniz ile ilgili verilerden oluşur. Parmak İzi Önleme, web sitelerinin izniniz olmadan sizi tanımasını ve takip etmesini önlemek için dijital parmak izinizi gizlemeye yardımcı olur. Parmak İzi Önleme özelliği, belirli web sitelerinin düzgün çalışması için gereken bilgileri gizleyebilir. Normalde ziyaret ettiğiniz bir web sitesinde sorunla karşılaşırsanız, özelliği geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.
- Kimlik Avına Karşı Koruma - Anti-Phishing, siz internette gezinirken kötü amaçlı web siteleri ve kimlik avı girişimlerini engeller. Ayrıca internetten bilgisayarınıza bulaşabilecek potansiyel kötü amaçlı içerikleri indirmenizi de engeller. Kimlik Avı Koruması varsayılan olarak etkindir.
- Takip Engelleme - Anti-Tracking özelliği, web sitelerinin, analiz şirketlerinin, reklam ağlarının ve diğer web servislerinin çevrimiçi etkinliğinizi izlemelerini engelleyerek gizliliğinizi korur. Ayrıca ziyaret ettiğiniz sitelerden web hatalarını, izleme komut dosyalarını ve diğer bilgi toplayıcıları tamamen kaldıran filtreler kullanır. Takip Önleme, varsayılan olarak etkindir.
- CCleaner - CCleaner, gizliliğinizi korumanıza, bilgisayarınızı hızlandırmanıza ve daha uzun süre iyi çalışmasını sağlamaya yardımcı olmak için gereksiz dosyaları ve tarama verilerini temizler. (CCleaner yüklüyse Güvenlik ve Gizlilik Merkezi’nde görünür.)
- Eklenti (Uzantı) Koruması - Extension Guard, güvenilmeyen uzantıların/eklentilerin CCleaner Browser’a yüklenmesini önler. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.
- Flash Engelleyici - Flash tabanlı içerik, bilgisayarınızı güvenlik açıklarına açık hale getirir, bilgisayarınızda yer kaplar ve bilgisayarınızın pil ömrünün büyük ölçüde harcanmasına neden olur. Flash Blocker, siz izin vermeyi seçmediğiniz sürece Flash tabanlı içeriklerin PC’nizde çalışmasını engeller.
- HTTPS Şifrelemesi - HTTPS, standart HTTP bağlantısının daha güvenli bir sürümüdür. HTTPS, başkalarının gizlice dinlemesini önleyen şifreleme ekler ve hedefelenen sunucuya bağlı olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olur. CCleaner Browser’daki HTTPS Şifreleme özelliği ziyaret ettiğiniz her web sitesi destekliyorsa HTTPS bağlantısı kullanmasını sağlar. HTTPS Encryption, varsayılan olarak etkindir.
- Parola Yöneticisi - CCleaner Browser’daki Parola Yöneticisi özelliği, şifrelerinizi tek bir yerde güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. Bu, sadece bir ana parolayı hatırlamanız gerektiği anlamına gelir.
- Gizlilik Temizleyici - Privacy Cleaner, gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için göz atma geçmişinizi, önbelleğe alınmış görüntüleri, tanımlama bilgilerini ve daha fazlasını temizler ve bilgisayarınızda yer açar.
- Gizli Mod - Stealth Mode, tarama geçmişinizin saklanmasını önleyen ve Gizlilik Modu tarama oturumunuz sırasında edindiğiniz izleme tanımlama bilgilerini veya web önbelleklerini silen bir gizlilik özelliğidir.
- Video İndirici - Video Downloader, en sevdiğiniz sitelerden video ve ses içeriklerini kolayca indirmenize olanak tanır. Bu özelliği kullanmak için ekranın sağ üst köşesindeki Video İndirme simgesine tıklayın, ardından indirmek istediğiniz videoyu ve formatı seçin.
- Web Kamera Koruması - Webcam Guard, web kameranıza hangi web sitelerinin erişebileceği konusunda size daha fazla kontrol verir. Ziyaret ettiğiniz bir web sitesi web kameranıza her erişmeye çalıştığında web sitesini engellemeye izin vermenizi veya devam etmenizi isteyen bir bildirim görünür.