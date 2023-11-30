Klasik satranç modunun yanı sıra, Chessarama'da 8 özel satranç bazlı bulmaca oyununu deneyimleyin ve diğer oyunculara karşı yarışın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Satranç temalı bulmaca ve strateji oyunu olan Chessarama, içerisinde oynanabilir birçok oyun modu bulunduruyor. Eğer satranç ve strateji oyunlarını seviyorsanız, iki türü harmanlayarak oyunculara sunulan bu oyunu deneyimleyebilirsiniz. Oyun henüz daha piyasaya sürülmese de, 5 Aralık 2023 tarihinde oyuncularla buluşması bekleniyor.

Oynayabileceğiniz birçok oyun modunun olduğunu söylemiştik. 100'den fazla seviye ve 100'den fazla bulmaca bölümleriyle birlikte, hem sıralamada yüksek basamaklara çıkabilir hem de güzel bir oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Ejderhalarla savaşın, futbol oynayın, çiftlik oyunu oynayın veya diğer tüm oyun modlarını deneyimleyin.

Chessarama İndir

Oynayabildiğiniz birçok oyun modunun yanı sıra, kilidini açabildiğiniz 20'den fazla satranç taşı bulunuyor. Bu taşların kilidini açarak daha iyi bir görünüme sahip olabilirsiniz. Chessarama'da, diğer oyuncularla birlikte normal satranç da oynayabilirsiniz. Aksiyon ve bulmaca oyunlarının yanı sıra, oyun sizlere öğrendiklerinizi pratiğe dökmeniz adına klasik satranç modu imkanı sunuyor.

Zorlukları çözün, koleksiyon öğelerini açın ve sıralamada yükselmeye çalışın. Sizin gibi oynayan birçok oyuncuyu geride bırakmak için Chessarama indirin ve son seviyeye ulaşın.

Chessarama Sistem Gereksinimleri