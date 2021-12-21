Chicken Gun APK Android FPS oyununda silahlı tavuklar arenada çarpışıyor.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chicken Gun APK, Counter Strike gibi shooter oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağı bir yapım. Oynanış olarak Counter-Strike’a çok benziyor ancak teröristleri vurmak yerine tavukları vuruyorsunuz. Mücadelenin tavuklar arasında olması oyunu daha heyecan verici ve benzersiz kılıyor. Horoz dövüşleri yerine tavuğunuzun düşmanları avlamak için silah, patlayıcı yumurtalar ve araçlar kullanmasına izin verin ve onlar sizi öldürmeden onlara ateş edin!

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Chicken Gun, siz ve başka tavukların savaş alanında oynadığı bir aksiyon oyunu. Düşmanlarınızı yok etmek için araçları ve farklı silahlar kullanıyorsunuz. Tavuk karakterinizi özelleştirebiliyor ve havalı görünmelerini sağlayabiliyorsunuz. Chicken Gun, beşe beş bir FPS oyunu. Hayatta kalan son tavuk olmak için gerekenlere sahip misiniz? Horozların en büyük çatışması her şeyi değiştirecek!

Chicken Gun nasıl oynanıyor? Diğer dört takım arkadaşınızla birlikte sandbox tipi bir savaş alanında doğuyorsunuz. Ardından silahınızı seçip rakiplerinizi takip etmeye başlıyorsunuz. Onları birer birer öldürüyor ve en iyi silahlı tavuk olduğunuzu gösteriyorsunuz. Patlayıcı yumurtalar gibi ilginç silahlarınız var. Tek atışta tavukların ruhlarını anında cennete uçurabilirsiniz. Savaş alanında ayrılmak için farklı birçok kostüm var.