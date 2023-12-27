Kendi imparatorluğunuzu kurabildiğiniz Chinese Empire'da, stratejinizi iyi belirleyin ve ekonominizi geliştirin.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çin'in pitoresk bölgelerinde geçen Chinese Empire, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz şehir kurma strateji oyunları arasında yerini alıyor. Eski tarihe giderek kendi imparatorluğunuzu yaratın ve gün geçtikçe büyümeye devam edin. Erişilebilir ham maddeleri kullanarak gelişmiş binalar oluşturun ve şehrinizin kurulum aşamasındaki ilk adımını atın.

Koyduğunuz binaları önceden planlamış olmanız gerekiyor. Önceden planladığınız yoları ve binaları artırarak şehrinizi geliştirin. Planlama yapmak sadece güzel görünmesi açısından değil, oyundaki ekonominizin bozulmamasını istiyorsanız daha dikkatli bir şekilde yerleşkeler kurun.

Tabii ki yiyecek ve içeceklerinizi de kendiniz üretmelisiniz. Köyünüzün etrafındaki alanı çevreleyerek bitkiler yetiştirebilir ve alanların sunduğu olanaklardan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Küçük bir köyden başlayarak imparatorluğunuzu kurma aşamalarına ulaşın. Zamanla, adım adım kalkının ve elinizdeki ekonomiyi ayakta tutun.

Chinese Empire İndir

Chinese Empire'da, huzur içinde yaşayacağınızı düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz demektir. Her an olabilecek düşman saldırılarına karşı güvenliği sağlamalı ve imparatorluğunuzu korumalısınız.

Oyundaki tüm prodüksiyon, Çin İmparatorluğunun eski yapısını oyunculara hissettiriyor. Mümkün oldukça gerçekçi bir şekilde geliştirilen Chinese Empire'ı indirerek, siz de kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz.

Chinese Empire Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 3.0Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti / Intel HD 620

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.