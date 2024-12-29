Chocolate Factory Simulator, müşterilerinize eşsiz çikolatalar üretebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi çikolata fabrikanızı kurabileceğiniz Chocolate Factory Simulator oyununda, robotlarla birlikte çalışın ve dünyanın en büyük çikolata üreticisi olun. Lezzetli bir çikolata yaratmak için durmadan çalışmanız ve makinaları kontrol etmeniz gerekecektir. Malzemelerin tamamını sırasıyla ekleyin, adım adım ilerleyin ve en sonunda paketlerine kavuşturun.

Çikolataları tek bir örneğe göre değil, birçok kombinasyonla yapabilirsiniz. Müşterilerinizi memnun etmek için siparişler alabilir ve tercihlerini öğrenebilirsiniz. Meyveli, fıstıklı, beyaz çikolatalı ve aklınıza ne geliyorsa her türden çikolata üretin.

İşlerinizi büyüttükten sonra her siparişe yetişemeyeceksiniz. Bunun için kendinize yardımcı bir robot satın almalısınız. Robota görev atayın, iş bölümü yapın ve yeteneklerinden faydalanarak işlerinizi hızlı bitirin.

Chocolate Factory Simulator İndir

Chocolate Factory Simulator, grafik açısından eski zamanlardan kalma bir fabrika yapısıyla karşımıza çıkmaktadır. Daha çok mekanik olarak çalışan aletlerden ve atmosferden bu eski havayı alabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra 7 ocak 2025'te çıkması planlanan Chocolate Factory Simulator, halihazırda oynanabilir olan demo sürümünü Steam sayfasında barındırmaktadır. Oyunu erkenden denemek isteyen oyuncular demo sürümünü oynayabilir ve geri dönüş yapabilirler.

Çikolatalarınızı tamamladıktan sonraki aşamalar en keyif verici anlardan biridir. Paketlemelerdeki özelleştirilebilir yapı sayesinde hem çikolatanızı hem de çikolata paketinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Siz de Chocolate Factory Simulator indirin ve kendi çikolata fabrikanızı kurarak müşterilere mükemmel tatlar verin!

Chocolate Factory Simulator Sistem Gereksinimleri