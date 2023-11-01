90’ların unutulmaz oyunu Chrono Trigger Steam’de! Chrono Trigger indirin ve yılların eskitemediği bu başyapıtı bir an önce deneyimleyin.

Kemal Tavus - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk kez 1995 yılında çıkış yapan Chrono Trigger Square Enix tarafından geliştirildi ve SNES için yayınlandı. O döneme damgasını vuran Chrono Trigger bir klasik haline geldi ve günümüze kadar uzanan bir efsaneye dönüştü.

En iyi JRPG’lerden biri olarak kabul edilen Chrono Trigger 2018 yılında Steam’e de geldi. Artık PC’de de bu efsaneyi deneyimleyebileceğiz. Bu Steam versiyonu PC için optimize edildi ve çeşitli geliştirmeler aldı.

Chrono Trigger’ın yaratıcı ekibi ise adeta yıldızlar geçidi gibi. Oyunun yaratıcı ekibi Final Fantasy, Dragon Quest, ve Dragon Ball serilerinin yaratıcılarından oluşmuş efsane bir kadrodur.

İnteraktif hikaye anlatımına ve etkileyici karakterlere sahip olan Chrono Trigger oyun tarihinin en özel yapımlarından bir tanesidir. Eğer JRPG türüne ilginiz varsa ya da Japon oyunlarını seviyorsanız Chrono Trigger’a muhakkak bir göz atmalısınız.

Chrono Trigger İndir

Hemen Chrono Trigger indirin ve 90’lara damgasını vurmuş bu efsanevi JRPG’yi oynamaya başlayın.

Chrono Trigger Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)

: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit) İşlemci : Intel Core i3 2.3GHz

: Intel Core i3 2.3GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : INTEL HD Graphics 530

: INTEL HD Graphics 530 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Desteklenen çözünürlükler: 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x720, 1360x768, 1600x900, 1920x1080.