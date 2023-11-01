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Chrono Trigger

Chrono Trigger

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 1.95 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Square Enix
  • İndir

90’ların unutulmaz oyunu Chrono Trigger Steam’de! Chrono Trigger indirin ve yılların eskitemediği bu başyapıtı bir an önce deneyimleyin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

İlk kez 1995 yılında çıkış yapan Chrono Trigger Square Enix tarafından geliştirildi ve SNES için yayınlandı. O döneme damgasını vuran Chrono Trigger bir klasik haline geldi ve günümüze kadar uzanan bir efsaneye dönüştü.

En iyi JRPG’lerden biri olarak kabul edilen Chrono Trigger 2018 yılında Steam’e de geldi. Artık PC’de de bu efsaneyi deneyimleyebileceğiz. Bu Steam versiyonu PC için optimize edildi ve çeşitli geliştirmeler aldı. 

Chrono Trigger’ın yaratıcı ekibi ise adeta yıldızlar geçidi gibi. Oyunun yaratıcı ekibi Final Fantasy, Dragon Quest, ve Dragon Ball serilerinin yaratıcılarından oluşmuş efsane bir kadrodur.

İnteraktif hikaye anlatımına ve etkileyici karakterlere sahip olan Chrono Trigger oyun tarihinin en özel yapımlarından bir tanesidir. Eğer JRPG türüne ilginiz varsa ya da Japon oyunlarını seviyorsanız Chrono Trigger’a muhakkak bir göz atmalısınız. 

Chrono Trigger İndir

Hemen Chrono Trigger indirin ve 90’lara damgasını vurmuş bu efsanevi JRPG’yi oynamaya başlayın. 

Chrono Trigger Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • İşlemci: Intel Core i3 2.3GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: INTEL HD Graphics 530
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: Desteklenen çözünürlükler: 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x720, 1360x768, 1600x900, 1920x1080.
ARTILAR

Zamanın eskitemediği bir klasik

Modern sistemler ve PC için optimize edilmiş

Zengin hikaye

İlgi çekici yan karakterler

Tekrar oynanabilirliği epey yüksek