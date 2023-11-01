Chrono Trigger
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Square Enix
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90’ların unutulmaz oyunu Chrono Trigger Steam’de! Chrono Trigger indirin ve yılların eskitemediği bu başyapıtı bir an önce deneyimleyin.
İlk kez 1995 yılında çıkış yapan Chrono Trigger Square Enix tarafından geliştirildi ve SNES için yayınlandı. O döneme damgasını vuran Chrono Trigger bir klasik haline geldi ve günümüze kadar uzanan bir efsaneye dönüştü.
En iyi JRPG’lerden biri olarak kabul edilen Chrono Trigger 2018 yılında Steam’e de geldi. Artık PC’de de bu efsaneyi deneyimleyebileceğiz. Bu Steam versiyonu PC için optimize edildi ve çeşitli geliştirmeler aldı.
Chrono Trigger’ın yaratıcı ekibi ise adeta yıldızlar geçidi gibi. Oyunun yaratıcı ekibi Final Fantasy, Dragon Quest, ve Dragon Ball serilerinin yaratıcılarından oluşmuş efsane bir kadrodur.
İnteraktif hikaye anlatımına ve etkileyici karakterlere sahip olan Chrono Trigger oyun tarihinin en özel yapımlarından bir tanesidir. Eğer JRPG türüne ilginiz varsa ya da Japon oyunlarını seviyorsanız Chrono Trigger’a muhakkak bir göz atmalısınız.
Chrono Trigger İndir
Hemen Chrono Trigger indirin ve 90’lara damgasını vurmuş bu efsanevi JRPG’yi oynamaya başlayın.
Chrono Trigger Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
- İşlemci: Intel Core i3 2.3GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: INTEL HD Graphics 530
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Desteklenen çözünürlükler: 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x720, 1360x768, 1600x900, 1920x1080.
Zamanın eskitemediği bir klasik
Modern sistemler ve PC için optimize edilmiş
Zengin hikaye
İlgi çekici yan karakterler
Tekrar oynanabilirliği epey yüksek