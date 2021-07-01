Çin Savaşı Tarihi, Windows 10 bilgisayarlarda oynanabilen ücretsiz strateji - savaş oyunu.

Erkan Calp - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çin Savaşı Tarihi (History of China’s War), Üç Krallık döneminin klasik öğelerini (kahramanlar ve olaylar gibi) hatırlatıyor. Oyuncular, savaşlarda üç boyutlu görünümle en sürükleyici deneyimin keyfini çıkarıyor. Dahası, toplanabilir ve eğitilebilir 300’den fazla kahraman var. Bu klasik oyunun tadını çıkarmak için indirin, taht için savaşın.

Çin Savaşı Tarihi - Strateji Oyunu İndir

Üç Krallık dönemini yeniden yaşayın - Bu Üç Krallık oyununu oynayın ve tarihin tadını çıkarın. Oyuncular gerçek tarihteki her kahramanı deneyimleyebiliyor. Kim olmak istiyorsunuz?

Savaşta 3 boyutlu görünüm - Oyuncunun kişisel olarak sahnede olmasını sağlayan 3 boyutlu görünümle gerçek savaş alanını deneyimleyin.

Stratejik savaşlar - Farklı savaş stratejileri deneyin; Güçlü bir ordu kurmak için benzersiz kahraman kombinasyonunuzu oluşturun. Kaplanı ininden çıkarmak, düşmanları yakalaması için salıvermek, kazanın altından yakacak odun çıkarmak… Bu oyunda klasik arazi harika kullanılabilir.

Efsanevi kahramanları yanınıza alın - Oyunda 300’den fazla efsanevi kahraman mevcut. Güçlerini ve özel becerilerini yükseltin ve geliştirin. Mümkün olduğunca fazla toplayın.

Arkadaşlarınızla takım olun - Global oyuncularla özgürce iletişim kurun ve ittifaklarınızı bulun. Sunucular arası savaşlarda onur için savaşın ve kazanın.