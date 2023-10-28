Mars'ta kendi koloninizi kurduğunuz Citizens: On Mars oyununda, zorlu gezegen koşullarına karşı mücadele verin ve gelişmiş bir şehir inşa edin.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Citizens: On Mars oyununda, iyi bir sıra tabanlı koloni kurma zevki yaşayabilirsiniz. Bilim kurgu ile az da olsa ilgiliyseniz, kesinlikle oynarken çok keyif alacaksınız. Mars'ta, yeni kurulan bir yerleşim alanının lideri olarak görevinize başlayın. Kızıl gezegenin zorlu ve sert koşullarına ayak uydurarak, koloninizi en iyi şekilde geliştirin.

Normal bir şehir kurma oyunu olarak görünse de, her hamlenizi dikkatlice planlamalısınız. Kaynaklarınızı, işçilerinizi ve halkınızı doğru bir şekilde yönetmelisiniz. Tabii ki işçilerinizden veya halkınızdan beklenmedik grevler ve kaçakçılıklar göreceksiniz. Hepsinin üstesinden gelerek, uyum içinde bir koloni yaratabilirsiniz.

Citizens: On Mars İndir

Oyun sonsuz tekrar oynanabilirlik açısından muazzam diyebiliriz. Tekrar tekrar bilinmeyen bir yolculuğa çıkabilir ve yeni şeyler deneyebilirsiniz. Siz de Citizens: On Mars indirin ve Mars'ta kendi koloninizi oluşturun.

Citizens: On Mars Sistem Gereksinimleri