City Bus Manager oyununda kendi otobüs şirketinizi oluşturun, şehrinizdeki güzergahları belirleyin ve personelleri işe alarak şirketinizi büyütün!

Berkcan Aktürk - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi otobüs şirketinizi oluşturduğunuz City Bus Manager'da, deponuzu oluşturun ve yeni otobüsler satın alarak işe koyulun. Dünyanın her yerinde otobüs şirketinizi kurabilirsiniz. İster kendi şehrinizde isterseniz de semtinizde çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Oyunun haritası tam olarak gerçek hayatla aynı olarak oluşturulduğu için, oyun zevkinizi de bir o kadar artırmaktadır.

Şehrinizdeki resmi otobüs ağınızı tekrardan oluşturacaksınız. Tüm ilgi çeken noktaları birbirine bağlayarak, güzergahlar oluşturabilirsiniz. Müşterilerinizin isteğine göre hareket edebilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

Tabii ki, otobüslerinizi kullanması için bir personele ihtiyacınız olacaktır. Bunun için de en iyi şoförlerle çalışabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra oyun içerisinde otobüslerinize bakım da yapmanız gerekiyor. Yedek parçalar satın alın, dekoratif değişikliklere gidin ve arıza sürelerinizi en aza indirmeye çalışın.

City Bus Manager İndir

Şirketinizin çalışır durumda olması için sürücüleri, tamircileri, gişe elemanlarını ve çeşitli ofis çalışanlarını işe almalısınız. İşinizi büyüterek yeni elemanları bünyenize katabilir ve ülkenin en iyi otobüs şirketi olabilirsiniz.

Siz de City Bus Manager indirin ve sıfırdan kendi otobüs deponuzu oluşturarak, istediğiniz şehirde çalışmalarınızı sürdürün!

City Bus Manager Sistem Gereksinimleri