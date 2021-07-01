Clash of Irons
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici HQ Games
-
Clash of Irons, gerçek zamanlı tank rpg + slg oyunu.
Clash of Irons, rol yapma oyunu ile yaşam simülasyonu oyunu öğelerini içeren gerçek zamanlı tank oyunu. İkinci Dünya Savaşı’nın klasik tanklarını ve şok edici savaş sahnelerini yeniden canlandırıyor. Tarih boyunca fütüristik tanklarınıza komuta edin ve demir ve kanın gücüyle savaş ruhunuzu yeniden alevlendirin. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı heyecan verici savaşlara girmek için şimdi indirin. Oyun, Türkçe dahil birçok dili desteklemektedir.
Clash of Irons İndir
Oyun, German Tiger, U.S. Sherman, Soviet T34/85 ve Chinese 59-D gibi 2. Dünya Savaşı tanklarına dayanıyor. Ek yükseltmelerle doğru tarih deneyimini sağlamak için tüm tanklar gerçek plan tasarımına göre modellenmiş. Buna ek olarak, oyun aynı zamanda klasik tanklara dayalı geleceğin dünyasından gizemli savaş arabalarını da içeriyor. Komuta etmeye ve savaşa hazır yüzlerce tank var.
- Ünlü Generaller - Oyun, MacArthur, Zhukov, Gudrian, Rodsovsky ve daha birçokları gibi 2. Dünya Savaşı’nın birçok tanınmış komutanını bir araya getiriyor. Karakterler gerçekçi ve II. Dünya Savaşı’nın gerçek hikayeleriyle birlikte zamanlarındaki tanklarla eşleşiyor. Dünya Savaşı tarihindeki ünlü generallerin başarıları ve taktiksel uzmanlıkları mükemmel şekilde gösteriliyor.
- Havadan gerçekçi görünüm - Oyunun genel performansı, kalitesi ve ışık ve gölge kontrastı mükemmeldir. Tarihsel doğruluk, gerçekçi gerçek zamanlı savaş modu ve tüm sürecin çarpıcı gözlem açısıyla birlikte size heyecan verici bir savaş deneyimi sunuyor.
- Zengin oyun çeşitliliği - Oyunun ana hattı, Dunkirk geri çekilmesi, Polonya yıldırım savaşı ve daha fazlası gibi gerçek 2. Dünya Savaşı seferlerine dayanıyor. Oyuncular Western Line baskınlarında, Kursk kan savaşlarında, Jedi karşı saldırılarında ve daha fazlasında deneyim kazanabiliyorlar. Çok dişli tank sistemi, tank yükseltme, enkaz toplama, namlu, palet, gözetleme camı, zırh, motor gibi tankın çeşitli önemli parçaları yükseltilebiliyor ve geliştirilebiliyor. Oyuncular savaş sırasında üstün savaş becerileri ile rakiplerini yenebiliyor.
- Dünyayı fethedin - Oyun ayrıca oyunculara son derece etkileşimli bir keşif sistemi sunuyor. Oyuncular tahıl biriktirebiliyor, üsler inşa edebiliyor, petrol sahalarını ele geçirebiliyor, bölgelerini genişletebiliyor, benzer düşünen müttefiklerle dünyayı fethedebiliyor. Tanklarınız ormanın köşesinden tüm kıtaya kadar onlarla zafer arasında duran her şeyi düzleyecek.