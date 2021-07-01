Clash of Irons, gerçek zamanlı tank rpg + slg oyunu.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Clash of Irons, rol yapma oyunu ile yaşam simülasyonu oyunu öğelerini içeren gerçek zamanlı tank oyunu. İkinci Dünya Savaşı’nın klasik tanklarını ve şok edici savaş sahnelerini yeniden canlandırıyor. Tarih boyunca fütüristik tanklarınıza komuta edin ve demir ve kanın gücüyle savaş ruhunuzu yeniden alevlendirin. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı heyecan verici savaşlara girmek için şimdi indirin. Oyun, Türkçe dahil birçok dili desteklemektedir.

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Oyun, German Tiger, U.S. Sherman, Soviet T34/85 ve Chinese 59-D gibi 2. Dünya Savaşı tanklarına dayanıyor. Ek yükseltmelerle doğru tarih deneyimini sağlamak için tüm tanklar gerçek plan tasarımına göre modellenmiş. Buna ek olarak, oyun aynı zamanda klasik tanklara dayalı geleceğin dünyasından gizemli savaş arabalarını da içeriyor. Komuta etmeye ve savaşa hazır yüzlerce tank var.