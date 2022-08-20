Clean Guard ile akıllı telefon ve tabletlerinizdeki gereksiz dosyaları silebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dosya kalıntıları ve gereksiz dosyalar hem bilgisayar hem de mobil platformda epey can sıkıcı olabiliyor. Kalıntı dosyalar cihazlar üzerinde boşa yer kaplarken çeşitli yazılımlarda bu kalıntı dosyaları tespit edip, silme imkanı veriyor. Google Play üzerinde yayınlanan Clean Guard'da kalıntı dosya silme araçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Android akıllı telefon ve tabletler üzerindeki gereksiz dosyaları silmek için yayınlanan Clean Guard, aynı zamanda bir antivirüs programı işlevine sahip. Cihazı optimize ederek gereksiz uygulamaları da kapatan araç, RAM'i meşgul eden uygulamaları da sonlandırıyor. Zararlı yazılımlara karşı kullanıcıları koruyan uygulama, bünyesinde ücretsiz VPN desteğine de sahip. Kullanıcılar bu VPN desteği sayesinde hız kesmeden internette diledikleri gibi dolaşabilecek ve veri kaybının önüne geçebilecekler. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulama, kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.

Clean Guard Özellikleri

Antivirüs programı,

VPN desteği,

Ram temizleyici,

Cihaz performansı artırma,

Gereksiz dosyaları temizleme,

Android platformundaki kullanıcılara pek çok özellik sunan Clean Guard ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Clean Guard ile kullanıcılar cihazlarını zararlı yazılımlara karşı koruyabilecek ve 7 gün 24 saat virüslere karşı kalkan oluşturabilecekler. İnternetin derinliklerinde iz bırakmamak için kullanıcılarına özel bir VPN desteği de sunan yardımcı program bununla da sınırlı kalmayıp, kullanıcılara kalıntı dosyalarını da sildirerek alan kazanma işlevselliği veriyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde diledikleri zaman virüs taraması da yapabilecekler. Cihaz önbelleğini temizleyerek cihazı da hızlandıran yapım, kullanıcıların favori uygulamalarından bir tanesi olmaya aday görünüyor.

Clean Guard İndir

Android platformuna özel olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Clean Guard, bünyesinde pek çok işlevsel aracı bir arada bulunduruyor.