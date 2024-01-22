Ekiplerini yönetmek isteyen kullanıcıların kullandığı ClickUp, akıllı cihazlar için geliştirilmiş bir proje yönetim aracıdır.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mango Technologies tarafından geliştirilen ClickUp, ekibinizi ve projelerinizi yönetebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Piyasadaki mevcut olan en iyi proje yönetim araçlarından biri olan bu uygulamada, projenizi planlayın, organize edin, takım arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve ilerlemenizi izleyin.

Projeniz herhangi bir konuda olabilir. Tek yapmanız gereken ekiplerinizi ClickUp'ta toplamak ve beyin fırtınası yapmak. Bir projede üretkenliğinizin artmasını istiyorsanız, tabii ki de planlamanızın iyi ve işlevsel olması gerekmektedir.

ClickUp İndir

Aslında bu uygulama, farklı proje yönetim uygulamalarına göre daha karmaşık bir yapıya sahip. Yalnız bu karmaşıklık, işlerinizde herhangi bir aksaklığa neden olmayan cinstendir. Çok sayıda özellik ve basit bir proje yönetim aracı arayan kullanıcılar için idealdir.

Projelerinizi yönetirken herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. ClickUp, kullanıcılara ücretsiz olarak kullanabileceği belirli bir kota sunar. Bu kotayı aştığınız zaman ücret ödemelisiniz veya daha az yer kaplayan projelere odaklanmalısınız.

Her oluşturduğunuz görevler için belirli adımlar ekleyebilir ve ilerlemeden haberdar olabilirsiniz. Siz de proje oluşturmak ve ekibinizi yönetmek istiyorsanız, ClickUp indirerek planlamanızı mükemmel bir şekilde oluşturabilirsiniz.

ClickUp Özellikleri