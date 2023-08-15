Clockwork Revolution oldukça ilginç ve farklı bir oyun. Steampunk estetiğini kullanan bu oyunda zamanı dilediğimiz gibi yönetebiliyoruz.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Clockwork Revolution inXile Entertainment tarafınfan geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan, birinci şahıs bakış açısına sahip bir RPG’dir. Xbox Game Studios’un en farklı oyunlarından biri olmaya aday olan Clockwork Revolution trailer’ı ile bizleri heyecanlandırmayı başardı.

Daha çıkış yapmamasına rağmen şimdiden en iyi Steampunk temalı oyunlardan biri olacağı düşünülüyor. Önemli seçimlerin bulunduğu bu oyunda kararlarımız oyunun gidişatını önemli ölçüde etkileyecek.

Clockwork Revolution’ın asıl dikkat çeken özelliği ise zamanı bükme yeteneğine sahip bir karakteri kontrol etmemizdir. Zamanı bükerek geçmişe gidebileceğimiz bu oyunda dikkatli olmamız gerekiyor. Geçmişteki çok kilit bazı şeyleri değiştirdiğimiz zaman kelebek etkisi misali günümüzde pek çok şey değişiyor.

Clockwork Revolution Çıkış Tarihi

Ne yazık ki Clockwork Revolution çıkış tarihi ile alakalı elimizde resmi bir bilgi yok. Clockwork Revolution bir çıkış tarihine kavuştuğu zaman bu sayfa üzerinden size bilgi vereceğiz.

Clockwork Revolution İndir

Henüz oyun indirilmeye açık değil ancak oyun ön siparişe açılınca satın alım yapabilirsiniz.