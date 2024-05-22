Coffee Caravan, pastel grafiklere ve ilgi çekici oynanışa sahip olan bir simülasyon oyunudur. Kendi karavanınızda kafenizi oluşturun, yeni tarifleri deneyin ve müşterilerinize sunun!

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayalinizdeki kahveci işletmesini oluşturabildiğiniz Coffee Caravan'da, karavanınızı bir kahveci gibi özelleştirin ve müşterilerinize hizmet verin. Karavanınızın dekorunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tekerler üzerinde giden bir işletmede neyin ne olacağına tamamen sizin karar verdiğiniz gibi, aynı zamanda çok fazla eşya da yerleştirmemeniz gerekmektedir.

Pastel renklere ve 3D ortama sahip olan Coffee Caravan'da, müşterilerinizin tercihlerine göre kahve demleyin, yeni tatlar deneyin ve kalitenizi gitgide artırın. Daha fazla para kazanmak ve müşterilerinizin mutluluğunu devam ettirmek istiyorsanız, zaman ve lezzet dengesini de iyi ayarlamalısınız.

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Kazançlarınızı kullanarak karavanınıza yeni eşyalar arabilir, yeni tariflerin kilidini açabilir veya ekipmanlarınızı yükseltebilirsiniz. Her biri kendine özgü olan demleme teknikleri sayesinde geniş bir yelpazede müşterilere hizmet verebildiğiniz gibi, onlardan alacağınız memnuniyet de aynı oranda artmış olacaktır.

Basit ve ilgi çekici grafikleri, eşsiz oynanış yapısı ve her türden kendi içerisine kattığı özellikleriyle ön plana çıkan Coffee Caravan'ı indirerek, siz de kendi karavanınızda kafe işletebilirsiniz. Her oynadığınızda farklı bir yapıda içeriklerle karşılaştığınız için sürdürülebilir bir oyun deneyimini de Coffee Caravan'da bulabilirsiniz.

Coffee Caravan Sistem Gereksinimleri