Commandos 3 - HD Remaster ile serinin üçüncü bölümünü yeniden deneyimleyeceğiz.

Doğukan Çağlakpınar - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir döneme damga vuran oyun serilerinden bir tanesi olan Commandos, remaster sürümü ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bilgisayar platformunda ilgiyle oynanan ve oyunculara stratejik bir deneyim sunan Commandos serisi yepyeni sürümü ile yeni bir yapıyı karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Serinin yeni oyunu olan Commandos 3 - HD Remaster, geçtiğimiz haftalarda Steam'de sergilenmeye başlandı. Sergilenmeye başlandığı gün çıkış tarihini 30 Ağustos 2022 olarak duyuran yapım şu sıralar çıkış yapmaya hazırlanıyor. Lansmanı için geri sayıma başlanan oyun, serinin diğer oyunları gibi birbirinden farklı maceraları karşımıza çıkaracak. Fiyat etiketi henüz belli olmayan oyun merakla beklenmeye devam ediliyor.

Commandos 3 - HD Remaster Özellikleri

Gerçek zamanlı strateji dünyası,

Yenilenmiş üçüncü bölüm içerikleri,

Gelişmiş kontroller,

Titizlikle hazırlanmış kullanıcı arayüzü,

Yüksek çözünürlüklü grafikler,

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve 11 farklı dil desteği daha,

Serinin üçüncü bölümünü yeniden karşımıza çıkaran Commandos 3 - HD Remaster, bilgisayar platformuna çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bizleri gerçek zamanlı strateji savaşlarına götürecek olan oyunda Türkçe dil desteği de yer alıyor. Bünyesinde tam 14 farklı dil desteğine yer veren yapım dünyanın dört bir yanındaki strateji severlere hitap edecek. Avrupa'nın amansız ve merhametsiz savaş alanlarına giriş yapacağımız strateji oyununda Berlin'de yer alan Nazi Almanyası'nı dadaşa yakından tanıyacağız. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca beğeni kazanan oyun üçüncü bölümünde II. Dünya Savaşı içeriklerini karşımıza çıkarıyor. Düşman hatlarının derinliklerine ineceğimiz yapım içerisinde hayatta kalabilmek için taktiksel beceriler kullanacak, yüksek çözünürlüklü grafikler eşliğinde aksiyon dolu anlara tanıklık edeceğiz.

Commandos 3 - HD Remaster İndir

Bilgisayarlarda 10 GB'lık bir depolama alanına ihtiyaç duyacak olan Commandos 3 - HD Remaster, Raylight Games tarafından geliştirildi. Gün içerisinde Steam'de lansmana çıkacak olan oyun, Kalypso Media tarafından oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyun yayınlanır yayınlanmaz fiyat etiketi de belli olacak. Yapım için geri sayım başladı.

Commandos 3 - HD Remaster Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or higher, Windows 8, Windows 10, Windows 11

İşlemci: Intel i3 9100F, AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 750, AMD Radeon HD 5850, 2GB Vram

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers

İlave Notlar: Opengl: 3.0+

Commandos 3 - HD Remaster Önerilen Sistem Gereksinimleri