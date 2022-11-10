Conflict of Nations: World War 3 APK, stratejik bir savaş oyunudur. Stratejilerin kullanıldığı oyun da çevrim içi savaşlar yapabilirsiniz.

Abdullah Yılmaz - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Savaş oyunları birçok kullanıcının ilgisini çekmiştir. Hele ki strateji işin içine girdiği zaman daha da güzel olur. Conflict of Nations: World War 3 APK stratejik bir oyun olmakla kalmaz aynı zamanda birçok farklı özellik sunmaktadır. Bu özellikler arasında silahların, donanımların geliştirilmesi çevrim içi bir şekilde oynanabilmesi ve gerçekçi oynayışı da bulunmaktadır.

Conflict of Nations: World War 3 APK İndir

Conflict of Nations: WW3 APK, indiren kişiler tarafından oldukça olumlu yorum aldığını belirtebiliriz. Milyonlarca oyuncusu bulunan Conflict of Nations: World War 3, çevrim içi oynayabilme özelliği sunmaktadır.

Aynı zamanda her savaşta 100'e kadar rakibiniz yani düşmanınızın olabileceği oyun da üç farklı güç bulunmaktadır. Bu oyundaki güçler: Batı, Avrupa ve doğu olmak üzere ayrılır.

Kimyasal silahların ve birçok gücün birleştiği oyun, devasa bir topluluğa da sahiptir. Diğer stratejik savaş oyunlarından farklı olarak kendi ittifakınızı kurabilir ve düşmanlarınıza karşı savaşabilirsiniz.

Düşmanların gizli radarlarına yakalanmadan düşman kuvvetlerini yerle bir etmeniz gerekmekte. Birçok farkı bölümün ve hikayenin bulunduğu oyunda gerçek zamanlı bir savaş yaşamaya hazır mısın? Conflict of Nations: WW3 APK ücretsiz olması büyük bir avantaj iken uygulama içi satın alımlar da mevcuttur.

İttifak ile düşmanlara karşı savaşacak mısın? Yoksa tek başına direnecek misin? Bu soru strateji için oldukça önemlidir. Sen de düşmanlarını gerçek zamanlı olarak alt etmek istiyorsan nükleer silahlarında bulunduğu Conflict of Nations: WW3 oyununu indirebilirsin.