Fast food dükkanınızı yönetebileceğiniz Corner Kitchen Fast Food Simulator, eğlenceli içerikleri oyunculara sunan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Corner Kitchen Fast Food Simulator, kendi fast food restoranınızı işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Purple Heads Games tarafından geliştirilen bu oyun, yemek hazırlama, ekipman satın alma ve müşteri memnuniyetini sağlama gibi içerikleri içerisinde barındırıyor. Oyundaki tüm hedefiniz, küçük bir fast food dükkanını büyütüp şehrin en popüler restoranına dönüştürmektir.

Siparişleri hızla hazırlamalı, doğru ekipmanları almalı ve işletmenizi büyütmek için stratejik kararlar almalısınız. Müşteri geri bildirimleri ve kaynak yönetimi gibi önemli unsurlar, restoranınızın gidişatını belirleyen en büyük etkenlerdendir.

Rahatlatıcı bir deneyim sunan oyun, detaylı grafikleri ve kullanıcı dostu mekanikleriyle dikkat çekmektedir.

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Fast food simülasyonlarını sevenler için Corner Kitchen Fast Food Simulator, zorlu ama eğlenceli bir yönetim deneyimi sunuyor. Yüksek kaliteli görseller ve zaman yönetimi unsurlarıyla oyuncuları cezbetmeye devam ediyor.

Siz de Corner Kitchen Fast Food Simulator indirin ve kendi işletmenizi en yüksek sıralara kadar taşımaya çalışın!

Corner Kitchen Fast Food Simulator Sistem Gereksinimleri