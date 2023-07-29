Cornucopia, çiftlik oluşturup yönettiğimiz bir çiftlik simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi çiftliğinizi kurup yönetebileceğiniz bir oyun olan Cornucopia, sürükleyici ve eğlenceli yapısıyla birlikte kendisini diğer çiftçilik simülatörlerinden ayırıyor. Balık tutabileceğiniz, yemek pişireceğiniz, ağaçları kesip yeni şeyler inşa edeceğiniz ve mini oyunların tadını çıkarabileceğiniz Cornucopia, oyuncuya çeşitli özellikler sunuyor. Çiftlik hayvanlarınızı büyütün ve bu çiftlik RPG'sinde tam anlamıyla bir köy inşa edin. Büyüleyici bir havası olan Cornucopia, 2.5D olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünlerinizi üretip satmak için, bir bölge belirleyerek orada çeşitli sebze ve meyveleri yetiştirin. Bol hasat elde etmeniz gereken bu oyunda, servetinizi büyütmenin en önemli yolu, üretip satmak olacaktır. Kazma, kürek, çapa ve diğer tüm araçlarla yeri geldiğinde ağaç kesin, yeri geldiğinde ise toprağı kazın.

Birçok becerinizi geliştirebileceğiniz Cornucopia'da, madencilikten mutfak sanatına, balıkçılıktan yetiştiriciliğe kadar tüm alanlarda köyünüzü geliştirmek için çabalayın. Aynı zamanda, dünyayı keşfederek çeşitli hazinelere ve sırlara ulaşma şansı yakalayın.

Cornucopia İndir

Oyundaki NPC'lerle ilişkilerinizi geliştirerek, güvenlerini kazanabilirsiniz ve onlarla arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Eğer bu tür oyunları oynadıysanız bir Stardew Valley benzeri bir haz alıyorsunuzdur. Lakin, birçok özelliği birbirinden farklı olan Cornucopia'yı indirerek, siz de çiftliğinizi geliştirebilirsiniz.

Cornucopia Sistem Gereksinimleri