Crash of Magic, tıklamayla rahat oynanış sunan fantastik rpg oyunu.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crash of Magic, Windows 10 bilgisayarlarda oynanabilen tıklamaya dayalı üç boyutlu fantastik rol yapma oyunu. Herhangi bir komut olmadan sadece tıklayarak düşmanlarınızla otomatik olarak savaşacak ve seviyenizi yükselteceksiniz. Bir süreliğine oyundan ayrılın ve geri dönün, favori silahlarınızı ve kahramanlarınızı elde etmiş olacaksınız. Oyun, çeşitli matrisler, harika beceriler, boş teçhizat ve sonsuz eğlence sunan stratejik savaşlarla geliyor.

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Büyüleyici savaşlar, otomatik oynanış - Tekrarlayan temizlik için tek tıkla kahraman ekibinizi gönderin. Bir süreliğine ayrılın ve geri dönün, silahlarınız ve kahramanlarınızı kolayca elde etmiş olacaksınız.

Oynamak için geniş rol seçimi - Rastgele kart çekmeler, değiştirmeler, koleksiyonlar, birleşmeler, sıralamalar, uyandırmalar, yıldız yükseltmeleri kullanarak kahramanlarınızı yükseltin.

Eğlenceli matris kombinasyonları - Dört iş, altı matris türü (birbirine bağlanan) zor kombinasyonlar ve sıralama stratejileri gerektirir.

Cömert ödüller - Belirlenen atamaları ve görevleri tamamladıktan sonra elmaslar ve altın paralarla ödüllendirilirsiniz.

Büyüleyici stratejiler - Maceralara, arenalara, deneme kulelerine kitlenip kalacaksınız.