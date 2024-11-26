CSR 3 - Street Car Racing APK, Gerçek hayattaki otomobil markalarını içerisinde barındıran bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farlı ülkelerde yarışabileceğiniz CSR 3 - Street Car Racing APK, yüksek performansları içerisinde barındıran bir Android yarış oyunudur. Zygna tarafından geliştirilen CSR 3 APK'da, gerçek hayattaki ikon arabalarla birlikte rakiplerinizle yarışın ve hayalinizdeki araba koleksiyonunu oluşturun.

Ferrari, Bugatti, Lamborghini ve Porsche gibi dünya devi otomobil markalarının araçlarını koleksiyonunuza ekleyebilir, özelleştirebilir ve kendi yarış kariyerinizi oluşturabilirsiniz. Zorlu yarış görevleri, etkinlikler ve drift modlarıyla birlikte her oyundan büyük ölçüde keyif alacaksınız.

CSR 3 - Street Car Racing APK, sürüş açısından da gerçekçi bir yapı sunmaktadır. Virajları dönerken, fren yaparken, vites değiştirirken ve genel olarak tüm kontrolleri gerçekleştirirken, fizik yapısının mükemmel olduğunu hissedeceksiniz.

CSR 3 - Street Car Racing APK İndir

Sürüş becerilerinizi daha iyi hale getirmek için çeşitli yarış tekniklerini kullanabilirsiniz. Hızlanmak için nitro kullanabilir, virajları drift yaparak atlatabilir ve yollarda tüm sınırları zorlayabilirsiniz. Tabii ki tüm bunların yanı sıra araç yükseltmelerini gerçekleştirmeniz, yarış esnasında sizlere üstünlük sağlar.

Stok parçalar her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle CSR 3 - Street Car Racing oyununda, arabalarınızı yükseltmeli ve parçalarını geliştirmelisiniz. Hem yarış hem de görsellik açısından istediğiniz modifikasyonları yaparak, arabalarınızı yarışlar için en iyi hale getirebilirsiniz.

Piyasadaki benzeri yarış oyunlarına kıyasla daha iyi grafiklere ve fizik yapısına sahip olan CSR 3 - Street Car Racing APK'yı indirin ve siz de dünyadaki bir numaralı sürücü olun!

CSR 3 - Street Car Racing Oyunu Özellikleri