Android için dosya yöneticisi olan Cx Dosya Gezgini APK, kullanıcı dostu arayüze ve kapsamlı birçok özelliğe sahiptir.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cx Dosya Gezgini APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir dosya yöneticisidir. Cihazınızda bulunan tüm dosyaları rahatlıkla görüntüleyebilir, kopyalayabilir, sıkıştırabilir, silebilir ve yeni dosyalar oluşturabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Cx Dosya Gezgini ile birlikte bulut depolama alanındaki dosyalara da rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle ön plana çıkan Cx Dosya Gezgini APK'da, telefonunuzda bulunan videoları izleyebilir ve fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Uygulama sayesinde ekstra bir video oynatıcı desteği de alacaksınız.

Cx Dosya Gezgini'nde, cihazınızın kapasitesini ve ne kadar boş alana sahip olduğunuzu şık bir temayla görüntüleyebilirsiniz. Kullandığınız alanın istatistiklerini inceleyebilir ve fotoğrafların, videoların veya ses dosyalarının ayrı ayrı ne kadar yer kapladığına bakabilirsiniz.

Cx Dosya Gezgini APK İndir

Sadece dosyalar değil, aynı zamanda cihazınızdaki uygulamaları da yönetebilirsiniz. Tüm işlemlerinizi ana sayfayı kullanarak yapabilirsiniz. Basit ve sezgisel arayüzü sayesinde dosya silme, ekleme ve yönetme tarafında büyük kolaylıkla işlemlerinizi yapacaksınız. Ayrıca, cihazınızda harici bir SD kart bulunuyorsa, onu da yönetme imkanına sahipsiniz.

Telefonunuzda harici bir dosya yöneticisi arıyorsanız, Cx Dosya Gezgini APK indirin ve tüm dosyalarınızı veya uygulamalarınızı kapsamlı özellikler sayesinde yönetin!

Cx Dosya Gezgini Uygulaması Özellikleri