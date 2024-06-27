Dark and Darker
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici IRONMACE
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Dark and Darker ile benzersiz ve karanlık bir deneyim sizleri bekliyor.
Ironmace tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dark and Darker, karanlık fantezi dünyasında geçen bir dungeon crawler oyunudur. 2023 yılında piyasaya sürülen bu yapım oyunculara zorlu ve yoğun bir hayatta kalma mücadelesi sunar. Oyunda; derin, karanlık zindanlarda tehlikeli yaratıklarla ve diğer oyuncularla savaşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hem PvE hem de PvP öğeleri içeren bu yapım oyunculara stratejik düşünme ve hızlı refleksler gerektiren zorlu bir deneyim sunuyor.
Oyuncular zindanlara girerek değerli ganimetler toplar ve bu ganimetleri kullanarak karakterlerini güçlendirir. Her zindan rastgele oluşturulur. Bu da her oynayışta farklı bir deneyim sunar. Zindanlarda karşılaşılan düşmanlar ve tuzaklar oyuncuların dikkatli ve planlı hareket etmelerini gerektirir. Oyunun atmosferi, karanlık ve gotik temasıyla birleşerek gerilim dolu bir deneyim sunuyor.
Dark and Darker İndir
Hemen Dark and Darker indirin ve zindanlarda hayatta kalma mücadelesi vermeye başlayın. Stratejik savaşlar sunan karanlık ve gerilim dolu bir oyun deneyimi sizleri bekliyor.
Dark and Darker Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 11
- İşlemci: 3.0 GHz 4 çekirdekli işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 3 GB VRAM ile GeForce GTX 1060 ya da 4GB VRAM ile Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan