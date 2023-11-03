Dead Signal oynayın ve anomalileri tespit etmeye çalışın. Gözünüzü dört açın ve kameraları kontrol ederek neyin ters gittiğini öğrenin.

Kemal Tavus - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Reflect Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dead Signal 2023 yılında piyasaya çıktı. Oldukça farklı bir yapım olan Dead Signal genel olarak oyuncular tarafından beğenildi diyebiliriz.

Sürekli monitörler üzerinden güvenlik kameralarını kontrol ettiğimiz bu oyunda sıra dışı bir olay var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Ekranları izleyerek çeşitli görevleri yerine getiriyoruz ve bir terslik olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Kamera görüntülerini izleyin, değerli bilgileri raporlayın ve şüpheli paketleri elden teslim edin. Saatlik rapor kotası, farklılıkları tespit etmek için keskin gözünüzü test ederken, zamanlanmış teslimatlar sizi beklenmedik bir şekilde dışarı çıkmaya zorlayacaktır. Siz geceyi bitirene kadar neredeyse hiçbir yer güvenli değil.

Dead Signal İndir

Siz de hemen Dead Signal indirin ve bu sıra dışı simülasyon oyununu deneyimlemeye başlayın. Kameraları sürekli kontrol edin ve anomalileri tespit edin.

Dead Signal Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Core i7-6700 ya da Ryzen 5 1600

: Core i7-6700 ya da Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 6GB ya da Radeon RX 580 8GB

: GeForce GTX 1060 6GB ya da Radeon RX 580 8GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 8 GB kullanılabilir alan

: 8 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Daha düşük donanımlar için oyunu daha düşük grafik ayarlarında çalıştırabilirsiniz. Oyun 1080p ve 16x9 en boy oranı için optimize edilmiştir.